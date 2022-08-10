Bergama FK teknik direktörünü buldu - Son Dakika
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Bergama FK teknik direktörünü buldu

10.08.2022 10:53
Bergama FK teknik direktörünü buldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun devraldığı Bergama FK'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun devraldığı Bergama FK'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi. Son olarak Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Atakum Belediyespor'da teknik patron olarak görev aldı.

Teknik direktör Fatih Çardak, kariyerinde Diyarbakır BŞB, Elazığspor, Denizlispor, Kayseri Erciyesspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Erzurumspor, Osmanlıspor, Boluspor, Hekimoğlu ve Altay'da yardımcı antrenörlük yaptı. Çardak'ın ekibinde Mustafa Sevgi, Egemen Babaç ve Cengiz Uzunköse yer alıyor.


- İzmir
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bergama, Fatih, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama FK teknik direktörünü buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bergama FK teknik direktörünü buldu - Son Dakika
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