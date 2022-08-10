TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altay 'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun devraldığı Bergama FK'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak getirildi. Son olarak Pendikspor 'da Osman Özköylü 'nün yardımcı antrenörlüğünü yapan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Atakum Belediyespor'da teknik patron olarak görev aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bergama FK teknik direktörünü buldu - Son Dakika

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