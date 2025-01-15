TFF 6 Süper Lig Kulübünü PFDK'ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı
Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları
Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları
Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi
Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
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