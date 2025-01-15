TFF 6 Süper Lig Kulübünü PFDK'ya Sevk Etti

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor; çirkin ve kötü tezahüratı

Fenerbahçe ve Adana Demirspor; saha olayları

Fenerbahçe; sportmenliğe aykırı açıklamaları

Başakşehir; talimatlara aykırı hareketi

Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL