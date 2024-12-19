TFF, 8 Kulübe Ceza Verdi - Son Dakika
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Spor

TFF, 8 Kulübe Ceza Verdi

TFF, çeşitli cezalara çarptırarak 8 kulübün cezalarını açıkladı; Fenerbahçe 300 bin lira ceza aldı.

19.12.2024 21:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü çeşitli cezalara çarptırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve bu eylemde bulunan tribüne bir maç bloke cezası verdi.

Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 427 bin 500 lira para cezası kesen kurul, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere bloke cezası uyguladı.

PFDK, sarı-kırmızılı yönetici Metin Öztürk'e ise müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası kesti.

Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 570 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uygulandı.

Kurul, Kasımpaşa'ya da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası verdi.

ikas Eyüpspor'a çirkin ve kötü tezahürattan kısmi tribün kapatma cezası uygulanırken, RAMS Başakşehir'e takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 47 bin 250 lira para cezası kesildi.

Öte yandan rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle RAMS Başakşehirli oyuncu Ousseynou Ba'ya 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

Adana Demirspor'da çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapatma cezasının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 168 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 168 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Atakaş Hatayspor'dan Mehmet Reşat, Mahmut Doğuş ve İlyas Bayraktar'a 29 bin 250'şer lira para cezası verildi.

Aynı gerekçeyle Atakaş Hatayspor'dan antrenör Ayhan Tenbeloğlu ve kulüp görevlisi Emre Aslan, birer resmi müsabakadan men ve 58 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, 8 Kulübe Ceza Verdi - Son Dakika

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