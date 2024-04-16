TFF, 9 Süper Lig kulübünü disipline sevk etti

Hasan Arat: "Türkiye Kupası hedefi süresince teknik adam ismi konuşmayacağız"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası süresince yeni teknik direktöre dair herhangi bir isim konuşmayacaklarını dile getirdi. Arat, yapay zeka ile data okunabilirliği konusunda Arsenal ile görüşeceklerini belirtti. Futbol takımının talihsiz bir dönem geçirdiğini ve adaptasyon sorunu yaşadığını ifade eden Arat, Türkiye'de en iyi yönetilen federasyonun voleybol federasyonu olduğunu söyledi.