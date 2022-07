TFF bünyesinde görev yapan hukuk kurullarının başkan ve üyeleri tanıtıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Büyükekşi, "VAR kayıtları, hakem notu gibi şeyler şu anda herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Bunları bir yıl boyunca depolayacağız, ileride bir şey olursa MHK'nın incelemesi için kayıtları tutacağız." dedi.

TFF bünyesinde görev yapan hukuk kurullarının yeni dönem başkan ve üyelerinin tanıtım toplantısı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmada, yola çıktıklarında birçok yeniliğe imza atacaklarını söylediğini ve şimdi onlardan birini gerçekleştirmek üzere toplandıklarını belirterek, "Başkan seçilir seçilmez prensip olarak tüm kurullara istifa talebinde bulunmuştum. Tüm kurullar çağrımıza uydu ve istifalarını sundular. Bu süreçte, yönetim kurulu olarak, hakemlik, temsilcilik ve gözlemcilikteki yeniden çalışma kriterleri belirledik ve talimatlarımızı değiştirdik. Tüm istifaların tamamlanmasıyla yeni kurulları oluşturduk. Kriterleri koyarken çok önemli yenilikler getirdik." dedi.

"Futbola kadın eli değsin, huzur olsun istiyoruz"

Bu yeniliklerden en önemlisinin, her kurulda kadınların da görev alması olduğunun altını çizen Büyükekşi, şunları söyledi:

"Her kurulda bir kadın olması için çalışma başlattık ve bugün her birinde birer olmak üzere 5 kadın üyemiz kurullarımızda yer alıyor. Kadının olduğu yerde barış, sevgi ve kardeşlik olur. Hep söylüyorum, saygı her zaman çok öne çıkar. Biz de futbola kadın eli değsin ve hep huzur olsun istiyoruz. Sadece üyelerimizden birinin kadın olması değil aynı zamanda spor alanlarımızda yüksek lisans mezunu olması da kriterlerimizden bir tanesi. En az birisinin ceza hukuku alanında tecrübe sahibi olmasını da tercih haline getirdik. Kurullarımızı belirlerken tecrübeye önem verdik. Mesleki tecrübesi olanları çok istedik. En az bir üyemizin hukuk fakültelerinde görevli olmasını da gündeme getirdik."

Kurul üyelerinin mal beyanında bulunması gibi değişikliklere gittiklerini, hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik yapısında çok önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini aktaran Büyükekşi, "Planlama çerçevesinde çalışmalarımızı ivedilikle başlattık ve 5 Ağustos'ta yazılımla gerçekleştireceğimiz atamalar var. Maçlara ikinci bir gözlemci atanmasını 5 Ağustos'ta uygulamaya koyacağız. Üçüncü bir temsilci de atayacağız ve kamera odasında görev almak gibi birçok yenilik getireceğiz." ifadesini kullandı.

"Fair play konusu olmazsa olmazımız, bu konu hep ana gündem maddesi olacak"

Türk futbolunun çok daha iyi yerlere gelmesi için planladıkları yenilikleri paylaşmak istediğini anlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Aramızdaki kurullarımızın başkan ve üyelerinin hepsi, önemli, değerli meslek kariyerlerine sahip, alanlarında uzman kişiler. Kendilerine güveniyoruz ve bu sezonu en işi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Tüm kurullara inancımız tam. TFF olarak en büyük hedefimiz, Türk futbolunun en kısa zamanda karşılıklı güven duygusunun olduğu bir iklime kavuşması. Biz saygı ve güven vereceğiz ama tüm yetkililerin de aynısını vermesini bekliyoruz.

Yeni sezonla birlikte istediğimiz önemli bir şey var, o da fair play. Daha önce vurgu yapacağımı belirtmiştim. Sadece saha içinde değil saha dışında da oldukça önemli. Federasyondan başlamak üzere kulüp başkanları, hocalar, futbolcuların, seyircilerin ve medyanın bu konuda çok hassas olması gerektiğ,ni dile getirmek istiyorum. Bundan sonraki bütün konuşmalarımda da bu konuyu hep gündeme getireceğim. Bundan sonra da çok sık şekilde duyacaksınız, bıkmadan usanmadan bunu söyleyeceğim. Fair play konusu olmazsa olmazımız, bu konu hep ana gündem maddesi olacak sezon sonuna kadar."

Basın mensupları maç zamanı harici VAR odasına girebilecek

Toplantıda gazetecilerini sorularını da yanıtlayan Büyükekşi, VAR kayıtlarının dağıtılıp dağıtılmayacağı soruya, TFF'nin kendi başına karar alamadığını, UEFA ve FİFA'ya göre hareket edildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçimden önce, 'hakemlerimize gözlemcilerin vereceği notlar her hafta açıklansın' demiştim ama içeri girince gördük ki UEFA ve FİFA buna izin vermiyor maalesef. Ama biz geçen şunu dile getirdik, VAR odasını, kulüp başkanı, teknik direktör ve gerekirse basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Nasıl bir simülatör odasında uçak kullanırken pilotun kokpitine giremiyorsunuz ama simulatör odasına giriyorsunuz, burada da aynısın yapacağız. Maçın olmadığı günlerde randevuyla basın mensuplarını davet edeceğiz, VAR odasında nasıl hareket ediliyor, nasıl çalışılıyor, hakeme istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Sizlere en detaylı şekilde bilgi verilecek. Burada da VAR kayıtları, hakem notu gibi şeyler şu anda herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. Bunları bir yıl boyunca depolayacağız, ileride bir şey olursa bunu MHK'nın incelemesi için kayıtları tutacağız."

Göreve başlarken çok tartışmalar olduğu hatırlatılarak motivasyonunu sorulan Büyükekşi, "Gündemde geçen sezon birçok sıkıntı vardı. Hakemlerimizle ilgili yönetimin tasarrufu oldu. Bazı hakemlerimiz Tahkim Kuruluna gitti, bazıları kuruldan aldığı kararla geri göreve döndü. Bu toplumda bazı kesimlerde olumsuz, bazı kesimlerde de olumlu algı yarattı." şeklinde konuştu.

Futbolda marka değerinin çok aşağılara düştüğünü belirttiklerini hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ana amacımız marka değerini yükseltmek. Araç olarak kullanacağımız şeyler de güven, adalet, eşitlik ve şeffaflık. Bunları mutlaka uygulamaya koymamız gerekiyor. Biz bu konuda aşırı hassasiyet gösteriyoruz. İnsan inisiyatifinin en aza indirgenmesini ön görüyoruz. Onun için çalışmalarımız var. Bilgisayarla atamalar yapıyoruz, onun için gözlemci koyuyoruz. Bu gibi yeniliklerle insan herhangi bir şekilde hata yapabilir ama bu hatayı minimuma indirebilmek ve kasıtlı olmadığına, hata olduğuna toplumun ve kendimizin inanması lazım. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bunu başarabilirsek bu araçları kullanacağız. Marka değerini yükseltmiş olacağız. 500 milyon dolara ihalesi yapılan Süper Lig'in değeri şu anda 120 milyon dolara düştü maalesef. Bunun birçok sebebi var ama bunlar da var demiştim. Şu an Bein Sport 105 ülkeye satım yapıyor, biz burada 150 ülkeye satma sözü aldık. Satarken 'başına ve sonun hangi şehirde maç varsa, şehir tarihi ve turistik yerlerini mutlaka ekleyelim, yurt dışına o özeti sattığımızda onlar da gözüksün, şehir ve Türkiye'nin reklamını yapalım' dedik. Yaptığımız çalışmaların hepsi birbirinin mütemmim cüzü. Yapabilirsek, niye bugün İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin maçları ve özetleri veriliyor, bizimki niye verilmesin. Ama olmazsa olmazımız fair play. Birbirimizi kötülersek, birbirimizin aleyhine konuşursak marka değeri artmaz. Hepimizin kıymetli ve değerli olması lazım. Toplumun da onlara saygı ve sevgi göstermesi lazım. Birbirimiz ne kadar desteklersek karşılığını alırız. Her konuda şeffaflık diyoruz. Daha önce bu şekilde bir toplantı yapılmadı. Biz yaptık. Üyelerin konularında ne kadar liyakatli olduğunu göstermek istedik."

"Sizi (hakemler) başımızın üstünde taşıyacağız ama aynı şeyi de sizden istiyorum"

Mehmet Büyükekşi, hakemlerle ilgili soruyu da yanıtlayarak, "Bizim hakemlerimiz de son derece değerli. Önce hakemlerimize güven vereceğiz. Dün özel bir toplantı yaptık. Onlara, şunu söyledim inanarak, 'sizi başımızın üstünde taşıyacağız ama aynı şeyi de sizden istiyorum' dedim. 'Biz iyi niyetliyiz, sizden de istiyoruz. Ama tersi bir şey görürsek biz de o zaman farklı hareket ederiz.' dedim. İnanıyoruz ama onlara da değer verilmesini istiyoruz. Hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz, adil olacağız, yapılması gereken neyse onu yapacağız." dedi.

Yabancı hakem kararı alınmasıyla ilgili de Büyükekşi, prensip olarak yabancı hakemi VAR'da ihtiyaç olursa getirmeyi planladıklarına işaret ederek, "UEFA'ya üye ülkeler arasında Erasmus misali hakem değişimi olursa, yabancı bir elit hakem Türkiye'ye gelip maç yönetecek, bizim bir hakemimiz de o ülkeye gidip maç yönetecek. Aslında şunu hedefliyoruz; hem dışardan gelecek hakemi kamuoyu tanıyacak hem Türk hakeminin de yurt dışındaki kararları görülecek. Güven daha da artacak müesseseye. Ama görüşmeleri yapılacak daha. Belki 3-6 ay sonra işleme girer. Karar almak önemliydi karar aldık. Bu hakemlerimizin yetersiz olmasıyla ilgili değil, tam tersi gidip orda maç yönetmesiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

"15 Kasım'a kadar alt ve üst klasman değişikliklerini dondurduk"

Bolu'da 3 günlük hakem kampı başlayacağını ve orada hakemlere psikoteknik testler yapılacağını da kaydeden Büyükekşi, daha sonra da gözlemci ve temsilcilere aynı eğitimlerin verileceğini söyledi. Bunun için İstanbul Üniversitesi ile anlaştıklarını, protokol imzalanacağını, devlet üniversiteleriyle hakem performansının ölçülmesi üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Büyükekşi, "Biz laf olsun diye söylemiyoruz. Söylediğimiz her şeyi hızlı bir şekilde uygulamaya koyuyoruz. Daha sonra fiziksel eğitim, hakem eğitimleri başlayacak. Eksikliği neyse hakemin o konuyla ilgili eğitime alacağız. Gözlemci raporlarını dijital hale getireceğiz, temsilciler aplikasyonu yapacağız. " değerlendirmesi yaptı.

Mehmet Büyükekşi, affedilen hakemlerle yola devam edip etmeyecekleriyle ilgili soruya karşılık, Tahkim Kurulunun onları tekrar göreve iade ettiğini hatırlatarak, "Bizim şahsi tasarrufumuz olamaz. Biz sadece şunun kararını aldık; hakem, gözlemcilik ve temsilciliğimizde, 1,5 aylık ara var ligde dünya kapası için. 3 bölümde de 15 Kasım'a kadar alt ve üst klasman değişikliklerini dondurduk. Çünkü değerlendirme yapılırsa birtakım haksızlıklar olacak. Süre alamadı ve yeteri kadar performans gösteremediler. Değerlendirme yaparsak haksızlık olacak. 14 maçlık periyoda göre, hakemlerimizi, gözlemcilerimiz ve temsilcilerimizi değerlendirip alt-üst klasman konusunda kararı hocalarımız verecek biz de yönetim olarak ona göre değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kurul başkan ve üyeleri tanıtıldı, toplu fotoğraf verildi

