Türk futbolunu karıştıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yarın yapılacak seçim sonrası radikal değişiklikler kapıda. Mehmet Büyükekşi'nin yönetimde ciddi değişikliklere gideceği konuşulurken Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i düşündüğü iddia edildi.

MESUT ÖZİL GÖREVE GELİYOR İDDİASI

Akşam'dan Kenan Karcı'nın haberine göre, Hamit Altıntop'un görevine son verilmesi sonrası Mesut Özil ile el sıkışılacak. Ardından ise A Milli Takım'da hoca değişikliği yaşanacak. Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Abdullah Avcı'nın geleceği konuşuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Mesut Özil'in TFF'de görev alma olasılığı ise futbolseverleri kızdırdı. Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Özil'in yerine Türkiye'yi daha yakından tanıyan bir ismin göreve getirilmesi çağrısında bulunuldu.

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