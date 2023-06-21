Türk futbolunu karıştıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak - Son Dakika
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Türk futbolunu karıştıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak

21.06.2023 11:28

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçim sonrası Mehmet Büyükekşi'nin yönetiminde ciddi değişiklikler olacağı konuşuluyor. Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'in getirileceği iddia edilirken, A Milli Takım'da da hoca değişikliği yaşanacağı söyleniyor. Ancak bu durum futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yarın yapılacak seçim sonrası radikal değişiklikler kapıda. Mehmet Büyükekşi'nin yönetimde ciddi değişikliklere gideceği konuşulurken Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil'i düşündüğü iddia edildi.

MESUT ÖZİL GÖREVE GELİYOR İDDİASI

Akşam'dan Kenan Karcı'nın haberine göre, Hamit Altıntop'un görevine son verilmesi sonrası Mesut Özil ile el sıkışılacak. Ardından ise A Milli Takım'da hoca değişikliği yaşanacak. Kuntz ile yolların ayrılması beklenirken, yerine Abdullah Avcı'nın geleceği konuşuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Mesut Özil'in TFF'de görev alma olasılığı ise futbolseverleri kızdırdı. Almanya Milli Takımı'nı tercih eden Özil'in yerine Türkiye'yi daha yakından tanıyan bir ismin göreve getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlar:

Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
Türk futbolunu ayağa kaldıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Bu kadar yalakalık tabiiki ödüllendirilmeli. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunu karıştıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunu karıştıran Mesut Özil iddiası! Seçimden sonra TFF'de tüm taşlar yerinden oynayacak - Son Dakika
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