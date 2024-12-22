TFF\'den Fenerbahçe\'ye skandal yanıt

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyon arasında 1-1 sona eren Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun nedeniyle skandal bir diyalog yaşandı.
Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'de yöneticiler, Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un yaptığı hatalarının yer aldığı görüntülü bir dosya hazırlayıp, TFF yönetimine iletti. MHK hakemlerin kötü bir yönetim gösterdiğini kabul etti ama işler orada bitmedi.
TFF'ye verilen kapsamlı dosyada Fenerbahçe'nin iki net penaltısının verilmediği vurgulandı. İşte Fenerbahçe'nin dosyasındaki hakem hataları;
TFF'den yöneticiler, sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin ardından "Hakemler kötüydü ama siz de kötü oynadınız" diye yorum yaptı. Bu skandal cevap karşısında Fenerbahçeli yöneticiler, "Bizim iyi ya da kötü oynamamız başka konu. Sahada hakemi ve VAR'ı da yenmek zorunda değiliz. Siz bizim penaltımızı neden vermiyorsunuz?" diye sert bir tavır sergiledi.
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