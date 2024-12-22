TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt - Son Dakika
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TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt

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Fenerbahçeli, 1-1 berabere biten Eyüpspor maçında hakem Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un yaptığı hatalarının görüntülerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Federasyondan sarı-lacivertlilere ''Siz de kötü oynadınız'' yanıtı geldi.

22.12.2024 11:39
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Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyon arasında 1-1 sona eren Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ile VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun nedeniyle skandal bir diyalog yaşandı.

FENERBAHÇE, BU HAKEMLER İÇİN DOSYA HAZIRLAYIP TFF'YE VERDİ

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'de yöneticiler, Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın ve VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un yaptığı hatalarının yer aldığı görüntülü bir dosya hazırlayıp, TFF yönetimine iletti. MHK hakemlerin kötü bir yönetim gösterdiğini kabul etti ama işler orada bitmedi.

FEDERASYONA VERİLEN DOSYADA YER ALAN POZİSYONLAR

TFF'ye verilen kapsamlı dosyada Fenerbahçe'nin iki net penaltısının verilmediği vurgulandı. İşte Fenerbahçe'nin dosyasındaki hakem hataları;

  1. Eyüpsporlu futbolcu Melih Kabasakal 5 sarı kartlık faule karşın maçı kartsız tamamladı.
  2. Caner Erkin kart gördükten sonra hakeme söylemlerine rağmen sahada kaldı.
  3. Tadic'in ortasında Melih'in elle oynamasına rağmen VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun ve AVAR hake mi FIFA yardımcı hakemi olan Ceyhun Sesigüzel müdahale etmedi.
  4. Caner Erkin'in Osayi'ye dirsekle yaptığı harekete penaltı verilmedi. VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun Trabzonspor- Kasımpaşa maçında benzer pozisyonda Enis Destan'a daha hafif harekete hakemi penaltı pozisyonu için izlemeye davet etmişti.
  5. En Nesyri'nin ofsayt sebebiyle iptal edilen penaltı kararında VAR 1 dakika gibi kısa sürede inceleme yaptı. Görüntü ekrana 8 dakika sonra verildi.

TFF'DEN OLAY YANIT

TFF'den yöneticiler, sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin ardından "Hakemler kötüydü ama siz de kötü oynadınız" diye yorum yaptı. Bu skandal cevap karşısında Fenerbahçeli yöneticiler, "Bizim iyi ya da kötü oynamamız başka konu. Sahada hakemi ve VAR'ı da yenmek zorunda değiliz. Siz bizim penaltımızı neden vermiyorsunuz?" diye sert bir tavır sergiledi.

TFF\'den Fenerbahçe\'ye skandal yanıt

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Son Dakika Spor TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Murat Saglam:
    attığımız gol öncesi faul vardı golü iptal etmeniz gerekirdi. en yesrinin attığı kafa ve çağların attığı dirseğe kırmızı kart verilmesi gerekirdi birde faul gerekçesiyle yediğimiz tertemiz golü neden iptal ettiniz dedinizmi ? insanda azıcık utanma olur hakemlerden ağlayan en son takım fenerbahçe olması lazım 78 26 Yanıtla
  • Osman A:
    Doğru söylemişler. 20 23 Yanıtla
  • Osman:
    FENERasyon da baktı Galatasaray hakemleri de VAR ıda yeniyo aynısını sizde yapın demiş kısaca :) 30 12 Yanıtla
  • Yavuz Can:
    penaltı jokerini kullanmadı mı bu maçta ;)))) 23 14 Yanıtla
  • Emin Erol:
    kötü oynayabiliriz hakem 3 penaltıyıda vermedi Galatasaray da kötü oynuyor hakemle kazanıyor bu federasyon da Galatasaray ı kolluyor yalandan mavi boncuk dağıtıp adaletten eşitlikten bahsediyor ama fenerbahçe yi doğruyor 4 26 Yanıtla
  • ferhat eser:
    muhabbetlere bak sen ya bu tff derhal istifa etmelidir komple 17 7 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    ağlama fener ağlama ?????? 18 6 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    sizin adam kafa attı ama kırmızı yemedi fual olmayana pozizyondan gol iptal edildi zaten böyle olsaydı beş yerdiniz beceriksizler 16 5 Yanıtla
  • MSTFGLC null:
    neden kendi için menfaat elde ettiği pozisyonları söylemiyorlar hem Fenerbahçe hem Galatasaray kendisine yapılan pozitif ayrımcılıkları da dile getirmediği takdirde hiçbir zaman Adalet olmaz 8 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    ???? 2 0 Yanıtla
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