TFF'den PFDK'ya Sevkler Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaşanan olayların ardından turuncu-yeşilli ekibin atletik performans antrenörü Muharrem Uysal ve kulüp yöneticisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun kurula tedbirli sevk edildiği kaydedildi.
Onvo Antalyaspor usulsüz seyirci gerekçesiyle RAMS Başakşehir ise 5 futbolcusunun sarı ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketinden kurula sevk edildi.
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