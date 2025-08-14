TFF\'den yabancı talebine ret

Türkiye Futbol Federasyonu'nda çarşamba günü önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yapılan yönetim kurulu toplantısında takımlardan gelen, "12+2 yabancı sayısı 12+2+2 olsun" talebi masaya yatırıldı. Değerlendirme sonrası mevcut kuralın devam etmesine karar verildi. Gözler, bugün yapılacak Kulüpler Birliği toplantısına çevrildi.

REDDEDİLDİ

Yönetim kurulu yaptığı değerlendirme sonrasında kulüplerin "Yabancı sayısı 16 olsun." isteğini reddetti. Geçtiğimiz hafta, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık seçiminde özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ellerinde çok yabancı olduğu için mevcut 12+2 kuralının değişmesi yönünde düşünce paylaştı. Trabzonspor ve bazı Süper Lig takımları bu öneriye destek verdi. Aradan geçen süreçte her kulüp, düşüncesini yazılı olarak Kulüpler Birliği Genel Sekreterliği'ne iletti ve yabancı sayısının 16 olmasını istedi.

Bazı takımlar ise "Lig başladı, biz hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Değişiklikten yana değiliz." diye görüş belirtti. Konu federasyona bildirildi. TFF yönetimi de Riva'da yaptığı değerlendirmede ligler başladığı için bir değişim yapılmaması kararını aldı.

MASADA BAŞKA FORMÜL VAR

Bugün (Perşembe) Kulüpler Birliği yapacağı toplantıda tekrar konuyu masaya yatıracak. Yeni bir formülün masaya gelebileceği öğrenildi.