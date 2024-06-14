TFF Fair Play 2023-2024 Sezonu Ödül Sahipleri Açıklandı

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TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu toplantı sonrası TFF Fair Play 2023-2024 sezonu ödül sahipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, TFF'nin Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mayıs 2024 dönemini ve 2023-2024 sezonunun bütününü değerlendirmek üzere bir araya geldi. Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu toplantı sonunda sezon değerlendirmelerini açıkladı.

Yapılan değerlendirmede Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu en centilmen oyuncu Konyaspor forması giyen Guilherme Haubert Sitya, en centilmen takım Hatayspor, en centilmen teknik direktör ise Trabzonspor'dan Abdullah Avcı oldu.

Yılın en başarılı Fair Play kariyeri de Sivasspor forması giyen Emrah Başsan olarak belirlendi.

Trendyol 1. Lig'de ise Sakaryaspor'dan Bülent Cevahir, en centilmen oyuncu; Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, en centilmen takım da Göztepe olarak belirlendi.

Sezonun en başarılı sosyal sorumluluk porjeleri; Başakşehir Spor Kulübü'nün 'Aile Tribünü', Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'nın 'Şehrimin Takımı' ve 1461 Trabzon FK Takımı'nın 'Umut' çalışmaları olarak belirlendi. - İSTANBUL