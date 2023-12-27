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TFF Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. En centilmen takım Samsunspor, en centilmen teknik direktör Ivo Vieira ve en centilmen futbolcu Edin Visca seçildi. Ayrıca, A Milli Erkek Futbol Takımı'nın Almanya maçındaki eşofman paylaşımı övgü aldı.

TFF Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu
27.12.2023 - 15:20,
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Kasım 2023 dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından gerçekleştirilen TFF Fair Play Ödülleri'nin 2023 Yılı Kasım ayı dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından seçildi. TFF'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Kasım ayı değerlendirmelerini yaptı" ifadelerine yer verildi.

En centilmen takım, Samsunspor seçilirken, konuyla ilgili gerekçe olarak, "26 Kasım 2023 tarihinde oynanan Samsunspor - Beşiktaş maçında, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte tasarlanmış ve üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' yazan bir forma ile sahaya çıkan ve bu formayı 'Dünyanın En Ağır Forması' olarak adlandıran Samsunspor takımı, Kasım ayının en centilmen takımı olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

En centilmen Teknik Direktör ise Pendikspor'un Portekizli çalıştırıcısı Ivo Vieira seçilirken, konuyla ilgili gerekçe olarak, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 4-1 mağlup olmasına rağmen kendi objektif özeleştirisini yapan, daha iyi oynadığı için rakibini tebrik eden, skordan bağımsız olarak saha kenarında duruşunu bozmayan Pendikspor'un Teknik Direktörü Ivo Vieira, bu özellikleri ile Kasım ayının Süper Lig en centilmen Teknik Direktörü olarak belirlenmiştir" ifadeleri gösterildi.

En centilmen futbolcu ise Edin Visca olurken, konuyla ilgili gerekçesinde, "Türkiye'de 448 maça çıkan Boşnak yıldız, yabancı futbolcular içerisinde Türkiye liglerinde en çok forma giyen isim olarak öne çıkıyor. 2011'den bu yana devam eden Türkiye kariyerinde 120 gol ve 131 asist istatistiklerine sahip. Profesyonel futbol kariyerindeki tek kırmızı kartını (ikinci sarı kart nedeniyle) 2019-2020 sezonunda Başakşehir'de oynadığı dönemde gören Visca'nın direkt kırmızı kartı bulunmuyor. Edin Visca mesleğine olan profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile Kasım ayının en centilmen futbolcusu olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 8 Kasım'da Almanya'ya karşı oynanan özel maçın seremonisinde, üşümemeleri için seremoniye birlikte çıktıkları çocuklara eşofmanlarını veren A Milli Erkek Futbol Takımı ise bu davranışı ile kurul tarafından övgüye değer bulunduğu aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Edin Visca, Samsunspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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