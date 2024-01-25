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TFF, Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep FK'yı PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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TFF, Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep FK'yı PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep FK'yı ve Başakşehir Futbol Kulübü İdarecisi Murat Yaman'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. TFF, Başakşehir-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekip ve taraftarlarının sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini belirtirken, Fenerbahçe Kulübü ise taraftarlarının çirkin tezahüratı sebebiyle kurula sevk edildi. Ayrıca, Gaziantep FK'nın da saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

TFF, Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep FK\'yı PFDK\'ya sevk etti
25.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:24
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep FK'yı ve Başakşehir Futbol Kulübü İdarecisi Murat Yaman'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'de dün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekip, taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" ile "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman'ın da aynı müsabakadaki "hakaretleri" sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü ise yine aynı karşılaşmada taraftarlarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle kurula sevk edildi.

Kurul ligde dün oynanan Gaziantep FK- Konyaspor maçında "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Gaziantep temsilcisini de PFDK'ya sevk etti.

Kaynak: DHA
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