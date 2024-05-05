TFF, Galatasaray Petrol Ofisi'ni Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu için tebrik etti - Son Dakika
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TFF, Galatasaray Petrol Ofisi'ni Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu için tebrik etti

TFF, Galatasaray Petrol Ofisi\'ni Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu için tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'ni ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

05.05.2024 16:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi son hafta mücadelesinde ALG Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, Galatasaray Petrol Ofisi'ni Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu için tebrik etti - Son Dakika

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