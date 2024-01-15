 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF, İsrailli futbolcuları ve kulüpleri 'İdeolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
Üye Girişi

TFF, İsrailli futbolcuları ve kulüpleri 'İdeolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra Antalyaspor ve Başakşehir kulüplerini 'İdeolojik propaganda' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Jehezkel'in gol sonrası yaptığı hareket ve Karzev'in sosyal medya paylaşımı sebebiyle oyuncular ve kulüpleri disipline sevk edildi.

TFF, İsrailli futbolcuları ve kulüpleri \'İdeolojik propaganda\' nedeniyle PFDK\'ye sevk etti
15.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:34
Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, İsrailli futbolcuları ve kulüpleri 'İdeolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ye sevk etti - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: TFF, İsrailli futbolcuları ve kulüpleri 'İdeolojik propaganda' nedeniyle PFDK'ye sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement