TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti - Son Dakika
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Spor

TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

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Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında attığı golden sonra asker selamı vererek İsrail bayrağını gösteren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'yi hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etti. Bu girişim ardından asker selamı ve bozkurt işareti nedeniyle Türkiye'Ye yaptırım uygulayan UEFA'nın Kanichowsky'e ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

05.12.2024 15:42
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da oynadığı Maccabi Tel-Aviv maçında İsrail ekibinin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vererek İsrail bayrağını göstermesine tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen hamle geldi.

TFF, UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

TFF, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti. Yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı TFF olarak bir inceleme başlatılması istendi. Bu girişimin ardından UEFA'nın Kanichowsky'e ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

CHP'DE UEFA'YA BAŞVURMUŞTU

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün UEFA'ya başvurarak Beşiktaş ile Maccabi Tel-Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcunun cezalandırılmasını istemişti.

BAŞARIR: IRKÇILIK SUÇU İŞLEDİ, UEFA'YA MEKTUP YAZDIK

Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında "İsrailli bir futbolcunun, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçında gol attıktan sonra çok çirkin bir hareketi oldu. Kameraların karşısına geçip asker selamı yaptı. Biliyorsunuz İsrail, Filistin'de insanlık suçu işliyor; binlerce çocuk, kadın, vatandaşı katlediyor. Dünyaya bu savaşı meşru göstermeye çalışan ahlaki değerlerini yitirmiş bu futbolcuyla ilgili ne Futbol Federasyonu ne Spor Bakanlığı, UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi ki bu eylem çok çok daha ağır. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi ırkçılık suçunu belirtiyor. Biz UEFA'ya bir mektup yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 86 milyon adına yolluyoruz, bakalım UEFA ne karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ve başvurunun ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak ediliyor.

UEFA BİZE CEZA VERMİŞTİ

UEFA A Milli Futbol Takımımızın futbolcularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro para cezası vermişti. Öte yandan EURO 2024'te Macaristan'a attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı 2 maç men cezası verilmişti.

TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA\'ya şikayet etti

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Son Dakika Spor TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Gökalp:
    İt iti ıssırmaz..! 12 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    savaşta olan ülkesine destek ne var bunda siz yapınca hiç bir şey yok ne var bunda diyordunuz 1 10 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Simdimi akliniza geldi ha ? 5 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Kendinize yapılırsa feryadi figan, başkalarına yapılırsa güle oynaya.. 2 0 Yanıtla
  • Recep Topcu:
    Fatih Altaylı işe yaramış 1 0 Yanıtla
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