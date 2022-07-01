TFF, kadınları statlara çekerek şiddet ve kötü tezahüratı bitirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

TFF, kadınları statlara çekerek şiddet ve kötü tezahüratı bitirmek istiyor

01.07.2022 23:01
TFF, kadınları statlara çekerek şiddet ve kötü tezahüratı bitirmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda düzenleyecekleri konserlerle gençler, kadınlar ve çocukları statlara çekeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda düzenleyecekleri konserlerle gençler, kadınlar ve çocukları statlara çekeceklerini söyledi.

Başkan Büyükekşi, Türkiye'nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuştu.

Son dönemde statlarda fair-play'in tercih edilmediğini dile getiren Büyükekşi, "2022-2023 sezonunda gençlerimizi, kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı futbol sahalarına davet edeceğiz. Bunun için de maçlardan önce federasyonumuz özellikle önemli sanatçılarla konserler düzenleyecek. Böylece sporun dostluk, barış, kardeşlik ve fair-play olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ve TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "99 yılda TFF'de hiç kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Şimdi 2 kadın yöneticimiz var. Kadının olduğu yerde her zaman dostluk, saygı ve sevgi var. Statlarımıza ne kadar çok kadın seyirci ve anne getirebilirsek, şiddet ve kötü tezahüratı o kadar önleriz. İnşallah bu sezon çok farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, gecenin sunucusu Ufuk Özkan'ın hangi takımı tuttuğunu sorması üzerine, "İki yıl başkanlığını yaptığım Gaziantepspor." yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan yeni TFF Başkanı Büyükekşi'ye övgü Açıklaması Fenerbahçe Başkanı Koç'tan yeni TFF Başkanı Büyükekşi'ye övgü Açıklaması Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu formaları tanıtıldı Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu formaları tanıtıldı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, kadınları statlara çekerek şiddet ve kötü tezahüratı bitirmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:07:21. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, kadınları statlara çekerek şiddet ve kötü tezahüratı bitirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement