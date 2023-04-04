TFF, ligden çekilen takımlarla ilgili kararın değişmeyeceği çağrısını yineledi! Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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TFF, ligden çekilen takımlarla ilgili kararın değişmeyeceği çağrısını yineledi! Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi

04.04.2023 17:19

Türkiye Futbol Federasyonu, "Ligden çekilen takımların hükmen yenik sayılması" kararına hiçbir kulüpten resmi itiraz yapılmadığını açıkladı ve kararın değişmeyeceği çağrısını yineledi. Bunun üzerine Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz." şeklinde konuştu.

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla oynayacak ekiplere 3 puan ve 3 gol averaj uygulanacağını açıklamıştı. Bu karara Beşiktaş karşı çıkarken, TFF'den yapılan son açıklamada resmi kurumlara hiçbir itirazın yapılmadığı belirtildi.

"RESMİ İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILMAMIŞTIR"

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.

"KARARDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri yer aldı.

"AYRICALIK DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

Bunun üzerine Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TFF'nin açıklama metnini alıntılayarak, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF, ligden çekilen takımlarla ilgili kararın değişmeyeceği çağrısını yineledi! Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi - Son Dakika
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