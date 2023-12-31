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TFF Merkez Hakem Kurulu Terfi Kursları'nın ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
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TFF Merkez Hakem Kurulu Terfi Kursları'nın ilk etabı tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Terfi Kursları'nın ilk etabı, MHK Başkanı ile üyeleri, fiziksel gelişim ekibi ve Hakem Akademisi eğitimcilerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Kurs kapsamında hakem ve yardımcı hakemlere atletik testler, vücut yağ yüzdesi ölçümleri ve İngilizce konuşma seviye tespiti değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca görsel sınavlar, oyun kuralları test sınavları ve psikolojik performans ölçümü gerçekleştirildi. MHK Terfi Kursları'nın ikinci etabı ise 10-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu Terfi Kursları\'nın ilk etabı tamamlandı
31.12.2023 - 14:23,
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Terfi Kursları'nın ilk etabı tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklama göre, kursun ilk etabı, MHK Başkanı ile üyeleri, fiziksel gelişim ekibi ve Hakem Akademisi eğitimcilerinin katılımıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Türkiye çapında merkezi sistemle organize edilen terfi kursları kapsamında hakem ve yardımcı hakemlere fiziksel gelişim ekibi tarafından kategorilere göre farklı skalalarda atletik testler (Yo-Yo veya Ariet) uygulanırken, vücut yağ yüzdesi ölçümleri yapıldı. Profesyonel bir şirket tarafından, online olarak İngilizce konuşma seviye tespiti değerlendirmeleri de her kategorideki hakemlere uygulandı.

Öte yandan, hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere, UEFA kliplerinden seçilen görüntülerle görsel sınavlar ile oyun kuralları test sınavları Hakem Akademisi eğitimcileri tarafından gerçekleştirildi. Hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilere uygulanan psikolojik performans ölçümünde ise dikkat seviyelerinin ölçülmesine yönelik çalışma yine Hakem Akademisi tarafından yapıldı. Son olarak da MHK üyelerinin katılımıyla hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilerle mülakatlar gerçekleştirildi.

MHK Terfi Kursları'nın ikinci etabı, 10-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TFF Merkez Hakem Kurulu Terfi Kursları'nın ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
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