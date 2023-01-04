Herkes o sesi merak ediyordu! Gözlerden kaçmayan detayla ilgili Yayıncı kuruluştan açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Herkes o sesi merak ediyordu! Gözlerden kaçmayan detayla ilgili Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

04.01.2023 13:03

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı. Fakat VAR kayıtlarına damga vuran bir konu akıllarda soru işareti yarattı. Kayıtlarda hakemlerin konuşması esnasında arka plandan gelen WhatsApp bildirim sesi oldukça konuşuldu. Konuyla alakalı yayıncı kuruluştan bir açıklama geldi. Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaparak WhatsApp sesinin kendilerinden kaynakladığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray karşılaşmasında iptal olan golle ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı. VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan WhatsApp bildirim sesinin gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Paylaşılan VAR kayıtları videosunda net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

WHATSAPP BİLDİRİM SESİ AKILLARI KARIŞTIRDI

VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan WhatsApp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti. Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA GELDİ

Akılları karıştıran bildirim sesiyle alakalı açıklama yapan yayıncı kuruluş, VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğunu belirtti. Yayıncı kuruluş, WhatsApp sesinin kendilerinden kaynakladığını açıkladı.

YORUMLAR
500
VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Galatasaray'dan TFF'ye olay çağrı VAR kayıtlarının açıklanmasından sonra ilk kez konuşan Galatasaray'dan TFF'ye olay çağrı Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi Tartışma yaratan olay! Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR kaydında skandal WhatsApp sesi

Galatasaray, Var Odası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes o sesi merak ediyordu! Gözlerden kaçmayan detayla ilgili Yayıncı kuruluştan açıklama geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda uygulanacak faiz oranı belli oldu
14:01 Memur ve emekli maaşına gelen yüzde 30'luk zam sonrası kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
13:26 Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı! En düşük emekli maaşı 5 bin 500'e yükseltildi
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyaseti bırakıyor" şeklinde yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: İfademizi birileri yanlış anlıyor
12:46 Güzel havayı gören şarkıcı Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi
12:32 İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti
12:00 Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu
11:56 Bakan Soylu'dan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk sözler: Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz
11:48 Rusya'da direksiyon başındayken uyuyakalan kamyon şoförü, park halindeki 9 aracı biçti
11:41 Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 14:17:10. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes o sesi merak ediyordu! Gözlerden kaçmayan detayla ilgili Yayıncı kuruluştan açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement