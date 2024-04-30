TFF, Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Al-Musrati'ye kırmızı kart, Pendikspor - Kayserispor maçında ise penaltı kararı ve gol iptali yaşandı.

30.04.2024 20:40
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- TFF, Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasının 23. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'nin, Fred'in ayağına bastığı gerekçesiyle VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem Volkan Bayarslan, siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

- Pendikspor - Kayserispor mücadelesinin 50. dakikasında hakem Zorbay Küçük, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğunu tespit etti.

- Pendikspor'un 71. dakikasında Thiam ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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