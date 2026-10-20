TFF, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ye sevk etti, listede Beşiktaş ve Fenerbahçe de var

TFF, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ye sevk etti, listede Beşiktaş ve Fenerbahçe de varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ye sevk etti. Aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu kulüpler çeşitli sebeplerle disipline gönderilirken Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak da sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle kurula sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler, TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Göztepe çeşitli sebeplerle disipline gönderildi.
Ayrıca, Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle kurula sevk edildi.
Kaynak: AA
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