TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti - Son Dakika
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Spor

TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti

TFF, Süper Lig\'den 9 kulübü disipline sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Sivasspor çirkin ve kötü tezahüratı, saha olayları ve kural dışı hareketleri nedeniyle disipline gönderildi. Mario Balotelli, İbrahim Akdağ, Çağdaş Atan, Bülent Uygun ve Gökhan Karagöl de PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

14.05.2024 20:33
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 36. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Sivasspor; çirkin ve kötü tezahüratı, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Pendikspor; saha olayları nedeniyle disipline gönderildi. Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli, 'kural dışı hareketi' nedeniyle; Sivasspor - Başakşehir maçında kırmızı kart gören İbrahim Akdağ, ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan 'hakareti' nedeniyle ve Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sivasspor Kulüp idarecisi Gökhan Karagöl, talimatlara aykırı hareketi, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor kulüpleri sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle; MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi. Hatayspor, MKE Ankaragücü maçında 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'den 9 kulübü disipline sevk etti - Son Dakika

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