TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig\'in 33. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında 3 farklı pozisyon incelenerek gol iptali ve penaltı kararı verildi. Kayserispor - Trabzonspor maçında ise kazanılan penaltı inceleme sonrası iptal edildi. Sivasspor - Fenerbahçe maçında ise VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi.

23.04.2024 20:43
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 35. dakikasında konuk ekibin Markao ile bulduğu gol potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Burak Şeker, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.

Aynı müsabakanın 45+2. dakikasında ofsayt ile durdurulan pozisyon öncesi kaleci Alp Arda'nın Rohden'e müdahalesi için inceleme tavsiyesi verildi. Hakem Şeker, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının 90+1. dakikasında İstanbulspor ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sonrası 3. kez VAR uyarıda bulundu. Hakem Burak Şeker, Coly'nin topu elle oynadığını belirleyerek penaltı kararı verdi.

Kayserispor - Trabzonspor maçının 28. dakikasında ev sahibinin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

Aynı müsabakanın 52. dakikasında konuk ekibin Enis Bardhi ile bulduğu gol sonrası VAR'dan tavsiye kararı verildi. Hakem Çağdaş Altay, pozisyon başlangıcı öncesi faul olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 87. dakikasında VAR uyarısıyla hakem Cihan Aydın kenara geldi. Pozisyonu izleyen Aydın, kaleci Livakovic'in Rey Manaj'ın ayağına müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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