TFF Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu Maçları Başladı - Son Dakika
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Spor

TFF Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu Maçları Başladı

Denizli'de düzenlenen TFF Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu karşılaşmaları başladı. İzmir Pınargücü, Isparta Özel İdarespor'u 3-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etti. İlk maçta yaşanan sıcak hava ve stres nedeniyle İzmir Pınargücü, istediği oyunu ortaya koyamasa da ikinci yarıda yaptığı hamlelerle galibiyete ulaştı. Maçın 62. dakikasında yaşanan kırmızı kart olayı ise takımı olumlu yönde etkiledi.

12.06.2024 09:56
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TFF Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu karşılaşmaları Denizli'de başladı. Sıcak havada oynanan maçların ilkinde İzmir Pınargücü, Isparta Özel İdarespor'u 3-0 mağlup etti.

Denizli'de 11 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir Aliağa SK, Burdur Bucak Oğuzhanspor, Muğlaspor, İzmir Pınargücü, Isparta Özel İdarespor ve Antalya Kale Kapısı SK takımlarının katıldığı TFF Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu müsabakaları Başkarcı Stadı'nda yapılan müsabakalarla başladı. Grubun ilk maçında İzmir Pınar Gücü Isparta İl Özel İdarespor'u İbrahim Seçan, Mustafa Sivrikaya ve Ali Özdemir'in golleri ile 3-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etti. İzmir Pınargücü'nde Nasuh Aydoğdu maçın 62. dakikasında kırmızı kart gördü.

"İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık"

Karşılaşmayı değerlendiren İzmir Pınar Gücü Teknik Sorumlusu Yalçın Akdemir, takımın yetenekli oyunculardan kurulu olduğuna dikkat çekerek, "Denizli bize uğurlu geliyor. Geçen yıl da burada U17 finallerinde şampiyon olup son 5 takım arasına kalmıştık. Nisan ayında da U16'da finale kaldık. Bu gün olağanüstü bir sıcaklık vardı. Bizim kendi oyunumuz pas oyunu. Tabi bunu maçın başında ortaya koyamadık. Bunun sebepleri var. Birinci nedeni buradaki stres. Ne kadar stresi almaya çalışırsanız çalışın bir şekilde oyuncular etkileniyor. İlk yarı biraz stres biraz da hava sıcaklığı rakibin maçın başındaki direnci istediğimiz oyunu ortaya koyamamamıza neden oldu ama ikinci yarı yaptığımız hamleler tuttu. 2008'li oyuncularımız devreye girdi. Çok güzel goller attık. Çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bizim genimizde olan şampiyonluklar ve finaller her zaman olacak. İnşallah yarın dinleniyoruz. İnşallah Antalya maçında da finali göreceğiz "diye konuştu.

"Kırmızı kart takımı olumlu etkiledi"

Maçın 62. dakikasında Nasuh Aydoğdu'nun kırmızı kart görmesinin takımı olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Akdemir, "Kırmızı kart olayı takımı çok etkilemedi. Bazen skoru bulduktan sonra kırmızı kartlar hayırlıdır. Bizim içinde hayırlı oldu. Çünkü bu şekilde takımın direnci daha fazla artıyor. Ben bazen skor 2-0 iken 11 kişi yerine 10 kişi kalmayı tercih ediyorum. Futbol hayatımda bu tür şeyleri çok yaşadım. Bence bizim için avantaj oldu. Bu şekilde dinlenme modundaki futbolcular devreye girdi. Sonuçta 3-0 bitti. Bizim için keyifli bir maç oldu. İnşallah finali göreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Türkiye Şampiyonası 1. Kademe B Grubu Maçları Başladı - Son Dakika

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