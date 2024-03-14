TFF Yardımcı Hakem Koçu Tarık Ongun, UEFA CORE Projesi'nde yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yardımcı Hakem Koçu Tarık Ongun, UEFA'nın CORE Projesi (Centre of Refereeing Excellence) kapsamında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 7 hakem triosunun katıldığı 8 günlük seminere yardımcı hakem koçu olarak katıldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2010 yılında düzenlenen CORE Projesinin 58'incisi 5-12 Mart'ta İsviçre'de UEFA Merkezinde, 7 farklı ülkeden ( Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Hırvatistan ve Hollanda), toplam 21 genç ve gelecek vadeden hakem ile yardımcı hakemin katılımıyla gerçekleştirildi.
CORE kursunda hakemlere verilen 360 derece teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi uygulanırken farklı saha uygulamaları ile mental çalışmalar yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti. Milliler, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi ve Fenerbahçe-Union SG maçını protokol tribününden izledi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, 17 yaş altı kategorisinde toplamda 31 madalya elde etti. Turnuvaya 350 sporcu katılırken, Türkiye kadınlarda takım halinde birinci, grekoromen ve serbest stilde ise üçüncü sırada yer aldı. Milli takım, kadınlarda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alırken, grekoromen stilde 1 gümüş, 6 bronz, serbest stilde ise 1 gümüş, 8 bronz madalya kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçında Pendikspor maçı 11'ine göre 8 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle 5 oyuncudan yoksun olan Fenerbahçe'de genç oyuncular da kadroda yer aldı. Taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde, gündüz başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık avantajla ağırladı. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda 8 değişiklik yaparak mücadeleye çıktı. Fenerbahçe'de 6 genç oyuncu da kadroya dahil edildi. Maçta UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de yer aldı. Ryan Kent ise 105 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir ülkenin topyekun gelişmesinden bahsedilecekse yerel yönetimlerin de bu gelişmeye, bu ilerlemeye ayak uydurması zorunluluğunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerektiğini söyledi.
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