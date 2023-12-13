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TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti. Arıcı, hakemlere destek olunması ve şiddetin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler\'i hastanede ziyaret etti
13.12.2023 - 10:44,  Güncelleme: 10:46
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından sol alt göz altından yaralanan Meler, hastaneye kaldırıldı ve tedavisine burada devam edildi. TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı da Meler'i kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Arıcı ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakemlerin yalnızlaştırıldığını ifade ederek, futbolun tüm paydaşlarının bir bütün olması gerektiğini dile getirdi. Abdurrahman Arıcı, Meler'e yapılan saldırıyı da kınadığını söyleyerek, "O gece yaşananlar umarım bir daha ülkemizde yaşanmaz. Bizi tek teselli edecek şey, hakem kardeşimizin bir hayati tehlikesinin olmamasıdır. Fiziki darbeler geçer, bir müddet sonra o darbelerin izi kalmayabilir. Fakat psikolojik olarak kardeşimizin durumunu da düşünmemiz lazım" diye konuştu.

"Türkiyemizin bir numaralı hakemi"

Halil Umut Meler'in bir an önce sahalara dönmesinin istediğini de belirten Arıcı, "Türkiyemizin bir numaralı hakemi. Ülkemizi yurt dışında temsil eden elit bir hakem. Ülkemizin ona ihtiyacı var. Biz bu bilinçteyiz. Süreç halen devam ediyor. Kulüp başkanı ve diğer saldırılar da davam ediyor. Bizi sevindiren şey Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımızın ivedilikle bu olayı sahip çıkmasıdır" ifadelerini kullandı.

"6222 sayılı şiddet kanunu uygulanmalı"

Abdurrahman Arıcı, 6222 sayısı şiddet kanunun daha dikkate alınması gerektiğini ifade eden, "Benim tek isteğim, 6222 sayılı şiddet kanunun taraflarının ve uygulayıcılarının bu kanunu uygulamaları. Eğer ki bu yasa sahalarımızda uygulanırsa bu başımıza gelen hadise olmayacaktır. 6222 sayılı yasanın hazırlanmasında ben de vardım. En ince detaylarına kadar incelenmiş İspanya, Almanya gibi ülkelerden örnekler alınarak hazırlanmış bir yasa. O yüzden hakem camiası olarak ivedilikle bu kanunun uygulanmasını talep etmekteyiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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