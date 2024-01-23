 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFFHGD Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

TFFHGD Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belirlendi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu sonucunda Özgür Reha Alıcı, yeni başkan seçildi. Alıcı, Necati Selçuk Şahin'den bayrağı devraldıklarını ve daha üst sıralara taşımak için çalışacaklarını belirtti. Yeni yönetim ve denetim kurulu da açıklandı.

TFFHGD Kayseri Şubesi\'nin 14. Olağan Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belirlendi
23.01.2024 - 21:57,  Güncelleme: 21:59
Abone Ol

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi'nin gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulu sonrasında yeni başkan Özgür Reha Alıcı oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan olağan genel kurulda tek liste delegelerin oylarına sunuldu. Başkan adayı Özgür Reha Alıcı tüm üyenin oyunu alarak TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı oldu. TFFHGD Kayseri Şube yeni başkanı Özgür Reha Alıcı, "Necati Selçuk Şahin hocamızdan bayrağı devraldık. Daha üst sıralara taşımak için çalışacağız. Katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan Olağan Genel Kurul'un ardından yeni yönetim ve denetim kurulu şu şekilde;

Yeni Yönetim Kurulu Asil: Özgür Reha Alıcı, Ahmet Ulu, Engin Tamuca, İbrahim İmrağ, Yasin Emre Ceylan.

Yönetim Kurulu Yedek: Cem Eray Eşmekaya, Hakan Çam, Kadir Çelikbaş, Birtan Ekren, Caner Kalem

Denetleme Kurulu Asil: Erdem Sarıaslan, Mert Han Uruk, Kemal Hattatioğlu

Denetleme Kurulu Yedek: Cemal Emre Gömeç, Tolga Selvi, Yaşar Beşağıl. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFFHGD Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belirlendi - Son Dakika


10:51
Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43
Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19
Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15
Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor! Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01
Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı

Son Dakika
10:51 Demet Evgar'ın Başrolünde Olduğu Bahar Dizisi Sete Çıktı
10:43 Çin açıklarında çarpışan gemi battı, Türk denizciler kurtarıldı
10:19 Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! Ölü ve yaralılar var
10:15 Dolandırıcılar davul derilerinden İncil yapıp satıyor!
10:01 Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:54:35. #1.13#
SON DAKİKA: TFFHGD Kayseri Şubesi'nin 14. Olağan Genel Kurulu Sonucunda Yeni Başkan Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement