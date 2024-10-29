Oynanan final raundunun ardından gross kategorisinde Türkiye takımından Recep Turan toplamda 152 (+14) gross skorla turnuvanın en iyi skorunu yaparak şampiyon oldu.
A kategorisinde Türkiye takımından Cengiz Şahin toplamda 71 stableford puanla birinci, Kemal Veli toplamda 65 stableford puanla ikinci, Recep Turan ise toplamda 64 stableford puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.
B kategorisinde Türkiye takımından Süleyman Abay toplamda 78 stableford puanla birinci oldu. Azerbaycan takımından Regina Badalbayeva toplamda 70 stableford puanla ikinci sırayı elde ederken, Kheyraddin Jabbarov toplamda 69 stableford puanla üçüncü oldu.
TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024'ün final raundunun ardından dereceye giren golfçüler düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldılar. Dereceye girenlere kupalarını TGF Başkan Vekili Ali Özdoğan, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov takdim etti.
Son Dakika › Spor › TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024 Sona Erdi - Son Dakika
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