TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024 Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024 Sona Erdi

TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024 Sona Erdi

TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024', 28-29 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Kemer Golf Kulübü'nde oynandı.

29.10.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TÜRKİYE Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 'TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024', 28- 29 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Kemer Golf Kulübü'nde oynandı. Turnuvada, Türkiye'den 36, Azerbaycan'dan 20 olmak üzere iki günde toplamda 56 golfçü sahaya çıktı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yaşını kutlayan sporcular, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi andılar. Saygı duruşuyla başlayan organizasyon İstiklal Marşı'yla devam etti.

Oynanan final raundunun ardından gross kategorisinde Türkiye takımından Recep Turan toplamda 152 (+14) gross skorla turnuvanın en iyi skorunu yaparak şampiyon oldu.

A kategorisinde Türkiye takımından Cengiz Şahin toplamda 71 stableford puanla birinci, Kemal Veli toplamda 65 stableford puanla ikinci, Recep Turan ise toplamda 64 stableford puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

B kategorisinde Türkiye takımından Süleyman Abay toplamda 78 stableford puanla birinci oldu. Azerbaycan takımından Regina Badalbayeva toplamda 70 stableford puanla ikinci sırayı elde ederken, Kheyraddin Jabbarov toplamda 69 stableford puanla üçüncü oldu.

TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024'ün final raundunun ardından dereceye giren golfçüler düzenlenen ödül töreninde kupalarını aldılar. Dereceye girenlere kupalarını TGF Başkan Vekili Ali Özdoğan, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov takdim etti.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Azerbaycan, İstanbul, 29 Ekim, Türkiye, Kültür, Kemer, Spor, Tgf, Tgf, Son Dakika

Son Dakika Spor TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024 Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:20:29. #1.12#
SON DAKİKA: TGF & AGF Zafer Turnuvası 2024 Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.