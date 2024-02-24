Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları, 22-24 Şubat tarihleri arasında Belek'te bulunan Antalya Golf Kulübü'nde oynandı.
The Pasha Golf Sahası'nda oynanan Tur'un 2. ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 36 sporcu mücadele etti.
Oynanan müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 220 (+4) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir toplamda 225 (+9) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez toplamda 226 (+10) gross skorla üçüncü oldu.
Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 221 (+5) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 223 (+7) gross skorla ikinci, National GSK'dan Ayşe Demir toplamda 233 (+17) gross skorla üçüncü sırada müsabakaları tamamladı.
TGF Türkiye Golf Turu 3. ayak karşılaşmaları, 1-3 Mart tarihlerinde Antalya Golf Kulübü'nün The Pasha Golf Sahası'nda oynanacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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