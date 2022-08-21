Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu - Son Dakika
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Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu

21.08.2022 16:53
Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu

THF yeni logolarını tanıttı2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürü belli olduUğur Kılıç: Türkiye'de de yakında tekerlekli sandalye hentbolu oynanmaya başlanacak"Dünya çapındaki organizasyonları Türkiye'de yapmak için başvurular yaptık"Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - Türkiye...

THF yeni logolarını tanıttı

2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstürü belli oldu

Uğur Kılıç: Türkiye'de de yakında tekerlekli sandalye hentbolu oynanmaya başlanacak

"Dünya çapındaki organizasyonları Türkiye'de yapmak için başvurular yaptık"

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yeni logo tanıtımı ve 2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstür çekimi töreninde konuşan THD Başkanı Uğur Kılıç, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hentbolu yaygınlaştıracağız, öğreteceğiz ve onların bu güzel oyunu, takımlarımızı, hayallerimizin ötesine taşıdıklarına tanıklık edeceğiz" dedi.Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yeni logo tanıtımı ve 2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstür çekimi töreni, 21 Ağustos 2022 Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen törende THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Asbaşkanı Salim Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Şirin Mine Kılıç, Gökhan Göktaş, THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ve hentbol kulüplerinin yetkilileri yer aldı."AVRUPA HENTBOL FEDERASYONU İLE İLETİŞİMDEYİZ"Tanıtım töreninde konuşma yapan THF Başkanı Uğur Kılıç, şu an 16 ülkede tekerlekli sandalye hentbolu oynandığını belirterek, "Türkiye'de de yakında tekerlekli sandalye hentbolu oynanmaya başlanacak" dedi. Dünya çapındaki organizasyonları Türkiye'de yapmak için başvurular yaptıklarını dile getiren Kılıç, "Plaj hentbolu ile ilgili, altyapı milli takımlarla ilgili şampiyonalara ev sahipliği yapmak için Avrupa Hentbol Federasyonu ile iletişimdeyiz" diye konuştu."TEKRAR PLAJLARDA MADALYA ALMAK İÇİN ORGANİZASYONA KATKI SAĞLAYACAĞIZ"Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an U16 oynayan kızlarımızın U18 olduğunda, şu an U18 oynayan erkeklerimizin de U20 olduğunda A kategorisinde mücadele eden milli takımlarda olmasını sağlamaya çalışacağız. Uzun süredir plajda başarı elde edemiyoruz ama en son Avrupa Şampiyonası elemelerinde finallere gitmeye hak kazandık. İnşallah Mayıs ayının son haftasında Portekiz'de milli takımlarımızı kendi yapacağımız organizasyonlarla destekleyeceğiz ve orada da tekrar plajlarda madalya almak için organizasyona katkı sağlayacağız.""HENTBOLU YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"Yeni hazırlanan THF logolarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıç, "Bu güzel oyunu, bu federasyonu emektarlarımızdan miras aldık; bunun bir bayrak yarışı olduğunun bilincindeyiz, çok çalışacağız, gençlerimize örnek olacağız ve onlara yeni imkanlar yaratacağız. Oyuncularımız bizim kahramanlarımız, yıldızlarımız, enerjimiz ve vizyonumuzu birlikte gerçekleştireceğimiz takım arkadaşlarımız. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hentbolu yaygınlaştıracağız, öğreteceğiz ve onların bu güzel oyunu, takımlarımızı, hayallerimizin ötesine taşıdıklarına tanıklık edeceğiz" ifadelerini kullandı.2022-2023 HENTBOL SEZONU ERKEKLER VE KADINLAR SÜPER LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDUTHF Başkanı Uğur Kılıç'ın konuşmaları ve logo tanıtım töreninin ardından 10 Eylül'de başlayacak olan 2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi fikstür çekimi törenine geçildi. Kura çekimi sonrası 12 takımın yer alacağı THF Erkekler Süper Ligi fikstüründe ilk hafta müsabakaları şöyle: Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü - Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüİzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü - Trabzon Büyükşehir Belediyespor KulübüNilüfer Belediyespor Kulübü - Spor Toto Spor KulübüKöyceğiz Belediye Spor Kulübü  - Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor KulübüBeşiktaş Yurtbay Seramik - Mihalıççık Spor KulübüSakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - Beykoz Belediye Gençlik ve Spor Kulübü

10 takımın yer alacağı THF Kadınlar Süper Ligi'nde çekilen kura sonucu ise ilk hafta mücadeleleri şu şekilde: Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü - Yalıkavak Spor KulübüKonyaaltı Belediye Spor Kulübü - Üsküdar Belediyesi Spor KulübüAdasokağı Spor Kulübü - Yenimahalle Belediyesi Spor KulübüAnadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü

Görele Belediyesi Spor Kulübü - Tekirdağ Spor Kulübü

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Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı Uluslararası Başkent Granfondo Bisiklet Yarışı Süper Lig kupasını Ankara'ya getirmek istiyorlar Süper Lig kupasını Ankara'ya getirmek istiyorlar
Kaynak: DHA

Türkiye, gençlik, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbolda 2022-2023 sezonunun fikstürleri belli oldu - Son Dakika
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