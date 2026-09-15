Thomas Reis Trabzon'a geldi, Galatasaray maçı öncesi imza atacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Thomas Reis Trabzon'a geldi, Galatasaray maçı öncesi imza atacak

Thomas Reis Trabzon\'a geldi, Galatasaray maçı öncesi imza atacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Sözleşme imzalamak üzere Trabzon'a gelen Reis'i havalimanında bordo-mavili taraftarlar çiçeklerle karşıladı; deneyimli teknik adamın Galatasaray maçı öncesi göreve başlaması bekleniyor.

TRABZONSPOR, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüple anlaşma sağlayan Reis, görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak üzere kentte geldi.

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları Thomas Reis ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla sona erdi. Bordo-mavili yönetimin bir süredir temas halinde olduğu Alman teknik adamla prensip anlaşmasına varmasının ardından Reis, bu akşam saat 21.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Alman teknik adamı Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Bordo-mavili taraftarlar, çiçeklerle karşıladığı Alman teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu. Kendisine tespih hediye edilen Thomas Reis, taraftarlara 3'lü de çektirdi. Reis, kendisini bekleyen taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

SÖZLEŞME İÇİN SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Trabzon'a gelen Thomas Reis'in bordo-mavili kulübün yetkilileriyle bir araya gelerek son görüşmeleri gerçekleştirmesi ve ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SAMSUNSPOR İLE SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR

Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis, Süper Lig tecrübesiyle de dikkat çekiyor. Alman teknik adam, Samsunspor'un başında görev yaptığı dönemde kırmızı-beyazlı ekiple başarılı bir performans ortaya koyarken, Türkiye'de geçirdiği süreçte Süper Lig'i ve Türk futbolunu yakından tanıma fırsatı buldu.

LUDOGORETS'TE 11 MAÇTA 7 GALİBİYET

Son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Reis, bu sezon takımının başında çıktığı 11 resmi karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Alman teknik adam, Trabzonspor ile yapılan görüşmelerin ardından bordo-mavili takımın başına geçmek üzere Türkiye'ye geldi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Thomas Reis'in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bordo-mavili takımın başındaki görevine başlaması bekleniyor. Reis, Trabzonspor kariyerinin ilk günlerinde bordo-mavili takımın Galatasaray ile sahasında oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına odaklanacak.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Thomas Reis, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Thomas Reis Trabzon'a geldi, Galatasaray maçı öncesi imza atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

21:51
Kurtlar Vadisi’nin Nevzat’ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından yıllar sonra gelen Osman Sınav çıkışı
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
21:40
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
21:08
Thomas Reis Trabzonspor’da
Thomas Reis Trabzonspor'da
20:48
Havalimanlarında yeni dönem Her şey tek uygulamada
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada
20:23
ABD uzaya silah yerleştirdi Çin ve Rusya’dan sert tepki
ABD uzaya silah yerleştirdi! Çin ve Rusya'dan sert tepki
19:45
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Uçak havadayken parçalandı, yolcular ecel terleri döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 22:28:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Thomas Reis Trabzon'a geldi, Galatasaray maçı öncesi imza atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement