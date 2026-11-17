Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Thomas Reis, fırsat buldukça kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye devam ediyor.

ŞEHRİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR

Bordo-mavili takımın izinli olduğu günü değerlendiren Alman çalıştırıcı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ve burada yer alan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan bilgiler alan Reis, Uzungöl'ün doğal güzelliklerine hayran kaldı. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli teknik adam, bölgeyi çok beğendiğini ve en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söyledi.

TAHTA ARAÇTA DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ

Uzungöl gezisi sırasında Uzungöl’ün maskotu olan tahta otomobilin direksiyonunu başına da geçen Reis, göl çevresinde gezinti yaptı. Alman teknik adamın direksiyon başındaki keyifli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trabzon'u ve bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanımaya devam eden Reis'in Uzungöl gezisinden renkli görüntüler ortaya çıktı.