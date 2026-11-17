Thomas Reis, Uzungöl’de direksiyon başına geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımın izinli olduğu günü Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de geçirdi. Bölgeyi gezen Alman teknik adam, tahta arabanın direksiyonuna geçerek göl çevresinde gezinti yaptı.
Trabzonspor'da göreve geldiği günden bu yana başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Thomas Reis, fırsat buldukça kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye devam ediyor.
ŞEHRİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR
Bordo-mavili takımın izinli olduğu günü değerlendiren Alman çalıştırıcı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl'ü ve burada yer alan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek Dursun Ali İnan ve Mehmet İnan'dan bilgiler alan Reis, Uzungöl'ün doğal güzelliklerine hayran kaldı. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli teknik adam, bölgeyi çok beğendiğini ve en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söyledi.
TAHTA ARAÇTA DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ
Uzungöl gezisi sırasında Uzungöl’ün maskotu olan tahta otomobilin direksiyonunu başına da geçen Reis, göl çevresinde gezinti yaptı. Alman teknik adamın direksiyon başındaki keyifli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trabzon'u ve bölgenin doğal güzelliklerini yakından tanımaya devam eden Reis'in Uzungöl gezisinden renkli görüntüler ortaya çıktı.
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