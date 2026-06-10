Thuram'dan Türkiye'ye Umut Dolu Mesaj - Son Dakika
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Thuram'dan Türkiye'ye Umut Dolu Mesaj

10.06.2026 11:11
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Lilian Thuram, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'nda ilerleyeceğine inanıyor, genç yeteneklere dikkat çekti.

MUTLU DEMİRTAŞTAN/BEN AMED AZİZE ZOUGMORE - Eski Fransız milli futbolcu Lilian Thuram, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çok ileri gitmesini beklediğini söyledi.

Thuram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak Dünya Kupası'na dair değerlendirmede bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki şansını değerlendiren Thuram, "Çocuklarım İtalya'da oynadığı için Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu elbette tanıyorum. Çok güçlü bir futbolcu, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ayrıca Real Madridli Arda Güler ve Juventus'un en iyi oyuncusu olarak görülen Kenan Yıldız da var. Çok yetenekli, genç bir oyuncu ve herhangi bir savunmacıya sorun çıkarabilir. Takımda gerçekten de çok iyi genç oyuncular var. Bu yüzden Türkiye'nin çok çok ileri gitmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"İyi bir takımınız olduğu sürece, çok çok ileri gidebilirsiniz"

Lilian Thuram, ay-yıldızlıların 2002 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülüğün milli futbolculara öz güven sağlayacağına inandığını belirtti.

Bir takımın Dünya Kupası'nda ne kadar ilerleyebileceğini tahmin etmenin her zaman zor olduğunu vurgulayan Thuram, "İyi bir takımınız olduğu sürece, çok çok ileri gidebilirsiniz. Türkiye, geçmişte zaten Dünya Kupası'nda üçüncü olarak çok ileri gitmeyi başardı. Bu durum, milli takımdaki oyuncular arasında üçüncü sıradan bile daha ileri gidilebileceğine dair inancın oluşmasını sağlar. O halde 'Türkiye için başarının bir sınırı yok' diyebiliriz." diye konuştu.

"Fransa çok iyi bir takım"

Thuram, son yıllarda yakaladığı jenerasyonla ön plana çıkan Fransa'nın iyi bir takıma sahip olduğunu ifade etti.

Fransa'nın çok iyi ve genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunu kaydeden Thuram, "Fransa'daki antrenörlerin, son zamanlarda ortaya çıkan jenerasyonlara bakıldığında çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Gerçekten de Fransa çok iyi bir takım ama çok dikkatli olmalısınız. Bence çok iyi oyunculara sahip olmak, Dünya Kupası'nı kazanabileceğiniz anlamına gelmiyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Lilian Thuram, Kenan Yıldız, Arda Güler, Fransız, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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