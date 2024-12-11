THY Avrupa Ligi'nde 15. Hafta Başlıyor

Spor

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Fenerbahçe Beko yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Anadolu Efes ise İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)- Partizan (Sırbistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika Tel Aviv (İsrail)

13 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 ASVEL (Fransa)- Paris Basketbol (Fransa)