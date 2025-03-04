THY Avrupa Ligi'nde 28. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde 28. Hafta Başlıyor

Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İtalyan takımlarıyla karşılaşacak. Maçlar yarın başlıyor.

04.03.2025 10:16
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna yarın ve 6-7 Mart'ta oynanacak maçlarla devam edilecek.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, organizasyonun 28. haftasında İtalyan temsilcileriyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 6 Mart'ta, Anadolu Efes ise 7 Mart'ta sahneye çıkacak.

Fenerbahçe Beko, İtalya'da galibiyet arayacak

Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'nde 9. sıradaki EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak.

İtalya'nın Milano kentindeki Unipol Forum'da 6 Mart Perşembe günü oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Paris Basket ile deplasmanda oynadığı erteleme maçını kazanarak THY Avrupa Ligi'nde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe, lider Olympiakos'un ardından haftaya 2. basamakta girdi.

Anadolu Efes'in konuğu Virtus Segafredo Bologna

İki kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen lacivert-beyazlı ekip, 7 Mart Cuma günü Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 13 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde bu sezon sadece 7 kez kazanabilen Virtus Segafredo Bologna ise 16. basamakta yer aldı.

Son şampiyon Panathinaikos'un rakibi Real Madrid

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos AKTOR (Yunanistan), İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.

6 Mart Perşembe günü OAKA'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2'si üst üste olmak üzere 8. şampiyonluğunu hedefleyen Panathinaikos, 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet sonucunda haftaya 3. sırada girdi.

Organizasyonda çıktığı maçların 14'ünü kazanan ve 13'ünden yenilgiyle ayrılan Real Madrid ise 10. basamakta yer aldı.

Maç programı

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında oynanacak müsabakaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Monaco (Fransa)

6 Mart Perşembe:

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Fenerbahçe Beko

22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)

7 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)- Partizan (Sırbistan)

22.30 ALBA Berlin (Almanya)- Barcelona (İspanya)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 28. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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