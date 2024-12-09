TİESF'den Yeni Dönemde Birlik Mesajı - Son Dakika
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Spor

TİESF'den Yeni Dönemde Birlik Mesajı

TİESF\'den Yeni Dönemde Birlik Mesajı

Başkan Dursun Gözel, kırgınlıkları sonlandırarak başarılara odaklanacaklarını duyurdu.

09.12.2024 18:16
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, yeni dönemde camiadaki kırgınlıkları bitirerek önemli başarılara imza atacaklarını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 futbol ve basketbol sezonlarının değerlendirme toplantısı başkanlığa yeni seçilen Dursun Gözel'in öncülüğünde Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan 70 kulüp temsilcisinin önünde camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Gözel, "Federasyonumuzun yeni döneminde küslüklere son vereceğiz. Hep birlikte el ele camiamıza hizmet edeceğiz. Kapımızın herkese açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Küslüklere kırılganlıklara yer vermeyeceğiz. Biz, büyük bir aileyiz. Bunu da layıkıyla bütün spor kamuoyuna en güzel şekilde göstereceğiz. Toplantılarımız kapsamında yeni yönetim anlayışıyla her branşa özgü yol haritası çizeceğiz. Kulüplerimizin sorun ve önerilerini büyük bir hassasiyetle dikkate alacağız." ifadelerini kullandı.

Japonya'da gelecek yıl düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nı (2025 Deaflympics) hedef gösteren Gözel, "2025 Deaflympics, hepimiz için büyük bir öneme sahip. Türkiye olarak ne denli büyük bir spor ülkesi olduğumuzu orada en iyi şekilde göstereceğiz. Milli sporcu kardeşlerimizin oyunlara en iyi şekilde hazırlanabilmesi adına bütün çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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