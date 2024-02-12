TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında 1-1 berabere sonuçlandı - Son Dakika
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TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında 1-1 berabere sonuçlandı

TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında 1-1 berabere sonuçlandı

Bölgesel Amatör lig Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi temsilcilerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında oynanan maç, heyecan dolu dakikaların ardından 1-1 sona erdi. Karşılaşma öncesi Ada stadında Leblebiciler Odası başkanı İsmail Hakkı Şen, Çeşme Spor başkanı ve misafir olarak gelen yönetime paket leblebi ikramında bulunarak jest yaptı.

12.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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Bölgesel Amatör lig Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi temsilcilerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında oynanan maç, heyecan dolu dakikaların ardından 1-1 sona erdi. Karşılaşma öncesi Ada stadında Leblebiciler Odası başkanı İsmail Hakkı Şen, Çeşme Spor başkanı ve misafir olarak gelen yönetime paket leblebi ikramında bulunarak jest yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında 1-1 berabere sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TKİ Tavşanlı Linyitspor ile Çeşme Belediye arasında 1-1 berabere sonuçlandı - Son Dakika
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