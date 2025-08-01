TKİ Tavşanlı Linyitspor\'un Mağaza Açılışı İptal Oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un store mağazası ve irtibat bürosu açılışı, Milletvekili Mehmet Demir'in eleştirisi ve yapılan değerlendirmeler sonucu iptal edildi.

Bölgesel Amatör Lig'e iddialı hazırlanan TKİ Tavşanlı Linyitspor'un yeni yönetimi, çarşı merkezinde yer alan ve Yeniden Refah Partili (YRP) Tavşanlı Belediyesi tarafından kulübe tahsis edilen yaklaşık 10 metrekarelik ahşap dükkanı mağaza ve irtibat bürosu olarak hizmete açmak için hazırlıklarını tamamladı. Açılışa Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, başkan yardımcıları, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Törende kürsüye çıkan Milletvekili Mehmet Demir, planlanan mağazanın kulübe yakışmadığını belirterek, "Burası ne Tavşanlı'ya ne de Linyitspor'a yakışır. Bu kulübeden bozma yer store mağazası olamaz. Eğer yapılacaksa, Linyitspor'a yakışır, çakı gibi bir mağaza yapılmalı" dedi. Demir'in bu sözleri taraftarlardan alkış aldı.

Milletvekili Demir'in ardından konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Derin de öneriye katıldığını belirterek yeni bir düzenlemenin yapılacağının sinyalini verdi. Bunun üzerine açılış kurdele kesilmeden sonlandırıldı.

Programa ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, CHP İlçe Başkanı Galip Savaş, YRP İlçe Başkanı Abdullah Kul ve taraftar grupları da katıldı. - KÜTAHYA