TMF Başkanı: Efe Okur, gençlere ve çocuklara örnek

Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, elde ettiği başarılarla dikkati çeken 12 yaşındaki motokrosçu Efe Okur'un gençlere ve çocuklara örnek olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) motokros şampiyonalarını takip eden Başkanı Uçar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, motokrosun, Türkiye'de motor sporlarının ilkokulu anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye'de motokrosla başlayan motor sporları serüveninin bütün branşlarda yükseldiğini vurgulayan Uçar, "TMF olarak motor sporlarında çok iyi bir noktadayız. Ülkemizde de çocuk sporcu sayımız yüzde 60'ı geçmiş durumda. Türkiye Motokros Şampiyona'mızın yüzde 60'ı da çocuk ve gençlerden oluşuyor." dedi.

Bekir Yunus Uçar, Avrupa Gençler Şampiyonası'nın Bulgaristan'daki ilk ayağında 85 cc'de üçüncü olan Efe Okur'un motokrosa 50 cc'den başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"65 cc'den sonra şimdi 85 cc'de devam ediyor. Efe'yi takip eden onlarca çocuğumuz ve gencimiz bugün parkurlarda yarışıyor. Yüzlerce sporcumuz da Efe'yi antrenman anlamında takip ediyor. Şimdi ise Efe ile çok güzel gelenek başlattık. Artık tüm dünyada İstiklal Marşı'mızı okutacak, Türk bayrağımızı göndere çektirecek sporcularımızı hep beraber izliyor olacağız."

Efe Okur: "Hayallerimin peşinden koşuyorum"

Efe Okur, çok sevdiği motor sporlarında büyük hedefleri olduğunu dile getirdi.

Başarılı sonuçlar elde etmek için çok çalıştığını aktaran Efe, "Hayallerimin peşinden koşuyorum. Buradaki hedefim ilk olarak Avrupa şampiyonu olmak. Sonrasında ise dünya şampiyonluğu yaşamak istiyorum." diye konuştu.