STAD: TOFAŞ
HAKEMLER: Kerem Baki, Serdal Ünal, Berk Kurtulmuş
TOFAŞ: Perez 16, Trifunovic 15, O'Brien 14, Bankston 14, Yiğitcan Saybir 12, Reed, 11, Tolga Geçim 11, Pesecnicks 8, Berk Demir 6
ALİAĞA PETKİMSPOR: B. Tyree 31, W. Van Beck 27, J. Echenique 17, Peyton Aldridge 9, D. Russell 6, Troy Selim Sav 6, Yavuz Gültekin 3
1'İNCİ PERİYOT: 28-22
DEVRE: 49-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-68
Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla konuk ekipten B. Tyree oldu. TOFAŞ'ta Perez 16, Trifunovic 15, O'Brien ve Bankston 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Son Dakika › Spor › TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapattı - Son Dakika
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