TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapattı - Son Dakika
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TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapattı

TOFAŞ, Aliağa Petkimspor\'u 107-99 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapattı

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti. Maçta TOFAŞ'tan Perez 16, Trifunovic 15, O'Brien ve Bankston 14'er sayıyla ön plana çıktı. Konuk ekipten B. Tyree ise 31 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

17.11.2024 18:39  Güncelleme: 18:41
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STAD: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Serdal Ünal, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Perez 16, Trifunovic 15, O'Brien 14, Bankston 14, Yiğitcan Saybir 12, Reed, 11, Tolga Geçim 11, Pesecnicks 8, Berk Demir 6

ALİAĞA PETKİMSPOR: B. Tyree 31, W. Van Beck 27, J. Echenique 17, Peyton Aldridge 9, D. Russell 6, Troy Selim Sav 6, Yavuz Gültekin 3

1'İNCİ PERİYOT: 28-22

DEVRE: 49-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-68

Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkimspor'u 107-99 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 31 sayıyla konuk ekipten B. Tyree oldu. TOFAŞ'ta Perez 16, Trifunovic 15, O'Brien ve Bankston 14'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 107-99 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapattı - Son Dakika
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