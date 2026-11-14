TOFAŞ, Trabzonspor'u 75-61 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattı

TOFAŞ, Trabzonspor'u 75-61 yenerek 8. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında TOFAŞ, evinde Trabzonspor'u 75-61 mağlup etti. Karşılaşmayı TOFAŞ galibiyetle tamamlarken Trabzonspor ise salondan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Carter 2, Thurman 8, Efe Postel 6, Jones 16, Brown 7, Sadık Kabaca 9, Mcneace 10, Rubstavicius 10, Reynolds 4, Leon Apaydın 3
Trabzonspor: Keene 6, Boston 23, Tolga Geçim 2, Yeboah 8, Terry 5, Yiğit Arslan 8, Hamm, Ege Arar 2, Manek 5, Rıdvan Öncel 2
1. Periyot: 16-22
Devre: 36-39
3. Periyot: 54-51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Trabzonspor'u 75-61 yendi.
Kaynak: AA
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