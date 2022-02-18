Tokat Belediye Plevne'de gözler Spor Toto maçına çevrildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne'de gözler, yarın oynayacakları Spor Toto maçına çevrildi.

Tokat temsilcisinin ligin 20. haftasında yarın sahasında Spor Toto'yla yapacağı müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Spor Toto maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Günde iki antrenman yaptıklarını belirten Altan, "Spor Toto maçına hafta boyunca yaptığımız antrenmanlarla hazırlandık. Oyuncularımın antrenmanlardaki performansından mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur." diye konuştu.

Ligde 20. hafta maçlarının oynanacağını hatırlatan Altan, "Yarın sahamızda Spor Toto ile zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Evimizde oynayacağımız maçta seyircilerimizin de desteğiyle sahada güzel voleybol oynamak istiyoruz. İyi voleybol oynayarak sonuca gitmek istiyoruz. Spor Toto, ilk 4'e girme mücadelesi veren bir takım. Milli takım formalarını terleten sporcular, iyi servis atıp iyi hücum eden bir takım, onlara karşı önlem almaya çalışacağız. Rakibin analizlerine çalıştık. Umarım bizi destekleyenlerin mutlu ayrılmalarını sağlarız. Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Maç boyunca bizi desteklesinler." ifadelerini kullandı.