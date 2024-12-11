Tolga Geçim 4 Hafta Yok

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TOFAŞ Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynanan karşılaşma öncesi sakatlanan kaptan Tolga Geçim'in parkelerden yaklaşık 4 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tolga Geçim'in, 8 Aralık'ta Bursa'da oynanan 9. hafta maçı öncesindeki ısınma bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadığı hatırlatıldı.

Oyuncunun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve MR'nın çekildiği belirtilen açıklamada, "Sol ayak bileği dış bağlarında kopuk tespit edilmiş olup, yaklaşık 4 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirilmiştir. Tedavisine başlanan kaptanımız Tolga Geçim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.