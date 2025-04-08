Tolunay Kafkas'tan Fatih Tekke'ye Övgü - Son Dakika
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Spor

Tolunay Kafkas'tan Fatih Tekke'ye Övgü

Eski futbolcu Kafkas, Fatih Tekke'nin genç neslin en iyi hocası olduğunu ve sabır gerektiğini belirtti.

08.04.2025 16:16
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Eski milli futbolcu Tolunay Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin genç jenerasyonun en iyi çalıştırıcısı olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" adlı programa katılan Trabzonspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bir oyun planı olduğunu ve takımını bu plana göre oynatmaya çalıştığını belirtti.

Kafkas, büyük kulüplerin çok sık teknik direktör değiştirmemesi gerektiği görüşünde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fatih Tekke genç jenerasyonun en iyi hocası. Tahammül etmek, bir süreç tanımak lazım. Ne yapmaya çalıştığını anlamak çok önemli. Bir dalgalanma geçiriyor Trabzonspor. Zaman zaman her bir kulübün başına gelebilecek şeyler bu dönemde de Trabzonspor'un başına geliyor. Teknik adamına sahip çıkmak lazım. Yapılacak en önemli şey tekrar Trabzonspor'un istediği oyun anlayışında bir takım oluşturmak."

Yabancı oyuncu sayısının fazla olmasını doğru bulmadığının altını çizen Kafkas, "Başka sorunları da beraberinde getiriyor. Altyapıların eksikliği, önemsizleştirilmesi... Transfer yapmak kolay, gidiyorsun dışarıdan oyuncuyu getiriyorsun. Altyapı emek istiyor, çaba istiyor, zaman ve süreç istiyor. Genç oyuncu gelişimi uzun süreli işler, onun için buraya değer vermek lazım. Bu kadar yabancı sayısında oyuncular nadir olarak altyapıdan çıkar." diye konuştu.

Deneyimli teknik direktör, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği başarıya işaret ederek, "Çok önemli. Trabzonspor'un en önemli etkeni Trabzonlu oyuncuların olması. Trabzonlu yıldız oyuncuların olması. Altyapısı çok önemli. Buradan oyuncu çıkartmak zorunda, Trabzonspor'un olmazsa olmazı. Güngör Şahinkaya çok tecrübeli, tekrar bu yıldız oyuncuları çıkaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kafkas, Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinden ayrılış süreciyle ilgili gelen bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Hiç kimse bu şehrin sevgisini, bu kulübün sevgisini benim elimden alamaz. Önemli olan kulübün büyüklüğü, insanlar gelip geçiyor. Çok güzel şeyler yaşadık biz burada, bunu benim elimden kim alabilir ki? Yapılanın bir önemi yok. Allah bizi bir gün toprak edecek. Bir vasiyetim olarak tabutumda 'Trabzonspor ve Ankaragücü bayrağı' olmasını istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'tan Fatih Tekke'ye Övgü - Son Dakika

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