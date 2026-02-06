Torreira\'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu kez sahadaki performansıyla değil, sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine geldi. Torreira'nın, spor spikeri ve sunucu Hande Sarıoğlu'nu sosyal medya hesabından takibe alması, kısa sürede dikkat çekti.

Henüz iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu takip "yeni bir yakınlaşma mı?" sorularını beraberinde getirdi.

ADI DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK GÜZELLE ANILDI

Lucas Torreira'nın Türkiye kariyeri boyunca özel hayatı da en az futbolu kadar konuşuldu. Uruguaylı futbolcunun adı, özellikle oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. İkilinin ilişkisi dönem dönem ayrılık ve barışma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Devrim Özkan'ın ardından Torreira'nın adı, sosyal medya fenomeni Duygu German ile anıldı. Bu iddialar daha çok sosyal medya paylaşımları ve görüntüler üzerinden şekillenirken, taraflardan doğrulama gelmedi.

Daha sonra oyuncu Rabia Soytürk ile ilgili kısa süreli ilişki söylentileri gündeme geldi. Ancak Soytürk, bu iddiaları net bir dille yalanladı. Ayrıca Torreira'nın adı, sosyal medyada yapılan etkileşimler nedeniyle Demet Özdemir ile de anılmış, bu söylentiler de herhangi bir doğrulama olmadan gündemden düşmüştü.