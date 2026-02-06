Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu - Son Dakika
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu

06.02.2026 19:10
Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini noktalamasının ardından adı farklı isimlerle anılan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, bu kez sosyal medya hamlesiyle magazin gündeminin merkezine oturdu. Torreira'nın spor spikeri Hande Sarıoğlu'nu takibe alması, "yeni bir yakınlaşma mı?" sorularını beraberinde getirdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, bu kez sahadaki performansıyla değil, sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine geldi. Torreira'nın, spor spikeri ve sunucu Hande Sarıoğlu'nu sosyal medya hesabından takibe alması, kısa sürede dikkat çekti.

Henüz iki isimden de herhangi bir açıklama gelmezken, söz konusu takip "yeni bir yakınlaşma mı?" sorularını beraberinde getirdi.

ADI DAHA ÖNCE DE PEK ÇOK GÜZELLE ANILDI

Lucas Torreira'nın Türkiye kariyeri boyunca özel hayatı da en az futbolu kadar konuşuldu. Uruguaylı futbolcunun adı, özellikle oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı. İkilinin ilişkisi dönem dönem ayrılık ve barışma iddialarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Devrim Özkan'ın ardından Torreira'nın adı, sosyal medya fenomeni Duygu German ile anıldı. Bu iddialar daha çok sosyal medya paylaşımları ve görüntüler üzerinden şekillenirken, taraflardan doğrulama gelmedi.

Daha sonra oyuncu Rabia Soytürk ile ilgili kısa süreli ilişki söylentileri gündeme geldi. Ancak Soytürk, bu iddiaları net bir dille yalanladı. Ayrıca Torreira'nın adı, sosyal medyada yapılan etkileşimler nedeniyle Demet Özdemir ile de anılmış, bu söylentiler de herhangi bir doğrulama olmadan gündemden düşmüştü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • rıfat eren rıfat eren:
    bu gidişle bütün ünlüleri şeyetmeden gitmeyecek galiba 92 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bamyayı da seven ne bileyim 19 5 Yanıtla
    Coşkun Barış Coşkun Barış:
    bamya dediğine göre sende yemişsin 37 9
    Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    Coşkun babanı bu kadar savunmazsın 24 6
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    senin ehliyetin ona yetmez 8 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat mustafa aykanat:
    Ünlü! olmak kolaymı. Biri Ünlü oluyo,diğeri işini görüyo 2 1 Yanıtla
  • Osman Gültas Osman Gültas:
    Bu kupa maçında oyun boyunca sahanın ortasında yatan poşetoriya değil mi? 0 0 Yanıtla
