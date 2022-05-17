Torrent'in sözleri futbolseverleri ikiye böldü: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var - Son Dakika

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Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından konuşan Domenec Torrent, Türk futboluyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

"TÜRKİYE DIŞINDA FARKLI BİR FUTBOL VAR"

Başkan değişikliği haberlerinden etkilendiklerini kaydeden Domenec Torrent, "Sizce 40 gün 45 gün başkan değişecek söylentileri kolay mı? Sürekli basın tarafından çok kötü olduğunuzun söylenmesi. Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var. oradan geliyoruz. 50 gün boyunca iyi antrenman yapıp, iyi motive etmek. Bana çok motivasyon soruyorlar.

"NEREDEN GELDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜN"

Türkiye'de bunu sordukları için söylüyorum. Bugünkü gibi 95 dakika oynuyorlar mı, bunu sormuyorlar. Bizim fikrimiz çok çok net. Nereden geldiğimizi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz" dedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Torrent'in Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklama sosyal medyada çeşitli yorumlara sebep oldu. Yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar, "Geldiğin yere geri git" o zaman" ifadesini kullanırken bir kısım taraftar ise "Doğru söylüyor" yorumunda bulundu.

İşte Torrent'in açıklamasıyla ilgili yapılan bazı yorumlar:

-Konuş sıfırcı konuş

-Yallah geldiğin yere o zaman

-Adam geldiğinden beri dolaylı bir şekilde Türk futbolunu gömüyor

-Doğru söylüyor ne diyeyim

-Acı ama gerçek

-Tabi sen uzaydan geliyorsun