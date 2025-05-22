Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı - Son Dakika
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Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı

Tottenham Avrupa Ligi\'ni Kazandı
22.05.2025 11:18
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Tottenham, Manchester United'ı 1-0 yenerek 41 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek 41 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanan Tottenham Hotspur, tarihi bir başarıya imza attı. İngiliz ekibi, Premier Lig'den Avrupa kupalarına katılma başarısı yakalayamazken, Avrupa Ligi zaferiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa'nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ile Manchester United İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda karşılaştı. 49 bin 224 taraftarın tribünden takip ettiği karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Tottenham 41 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanma başarısı gösterdi.

GELECEK YIL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde elde ettiği bu şampiyonlukla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Londra ekibi, son olarak 2022-2023 sezonunda Kupa 1'de yer almış, D Grubu'nu ilk sırada tamamlamıştı. Tottenham, son 16 turunda Milan'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

UEFA'DAN YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

41 yıl sonra Avrupa'da 3'üncü Kupasını kazanan Tottenham Hotspur, bu tarihi başarısıyla birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde beraberlik, galibiyet ve tur primlerine ek olarak ayak bastı parası ile birlikte toplam yaklaşık 30 milyon Euro gelir elde etti.

UEFA'DA ŞAMPİYON PREMİER LİG'DE KAYIP

UEFA Avrupa Ligi'nde gelen şampiyonluğa rağmen Tottenham Hotspur, ligde sıkıntılı süreçler yaşadı. Ligde küme düşme hattının sadece 1 basamak üstünde bulunan Ange Postecoglou ve öğrencileri, ligde oynadıkları 37 maçın 21'inde sahadan mağlup ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 2 MAĞLUBİYETİN 1'İ GALATASARAY'A

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sadece 2 kez mağlubiyet alan Tottenham Hotspur, bu mağlubiyetlerden birini Galatasaray karşısında yaşadı. 11 Kasım 2024'te oynanan 4'üncü hafta maçında Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sonuçla Tottenham, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını sadece Galatasaray'a kaybederek 17 puanla 4'üncü sırada tamamlamıştı.

Kaynak: DHA

Manchester United, Tottenham, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı - Son Dakika

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