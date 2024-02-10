Tour of Antalya\'da Kemer-Tahtalı etabını Davide Piganzoli kazandı

Tour of Antalya'nın 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa takımından Davide Piganzoli kazandı.
Tour of Antalya'da Kraliçe etabı olarak da adlandırılan 133.4 kilometrelik Kemer-Tahtalı tırmanış etabını Polti Kometa Takımı'ndan Davide Piganzoli 3 saat 33 dakika 3 saniye ile kazandı. Piganzoli bu sonuçla Genel Klasmanda birinciliğe yükseldi. Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndan damalı bayrağın sallanmasıyla gerçekleşen startta 166 sporcu etaba başladı. Olimpos eteklerinde aralarında Q36.5 Pro Cycling Takımından Cyrus Monk, Corratec Vini Fantini Takımından Simone Oliviera, TDT-Ünibel'e Takımından Axel Huens, Beykoz Belediye Spor Takımından Maximilian Stedman ve Vorarlberg Takımından Lukas Meiler önce 45, sonra 1 dakika 15 saniye farkla öne geçerek tempo yaptı ve ardından atağa kalkarak Olimpos inişinde farkı 3 dakikaya çıkardı. Bu beşli kaçış grubu ilk tırmanış kapısı olan Belen mevkiine doğru gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı. Fakat prim kapısına yaklaşılırken zaman farkı pelotonun da tempo yapmasıyla 1 dakika 15 saniyeye kadar düştü.
Etabın 48.2. kilometresinde ikinci kategori ilk tırmanış kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Vorarlberg Takımından Lukas Meiler oldu. İkinciliği Beykoz Belediye Spor Takımından Petros Mengis, üçüncülüğü Corratec-Vini Fantini Takımından Alessandro Monaco, dördüncülüğü Q36.5 Pro Cycling Takımın'dan Cyrus Monk, beşinciliği de TDT-Unibet Takımından Axel Huens elde etti. Bisikletçilerin saatteki hızı ortalama 36 kilometre olarak ölçüldü ve böylece kaçış grubu ile pelotonun kapıyı tahmini geçiş saati önceden belirlenen 13.28 olarak gerçekleşti.
Etabı Polti Kometa Takımından Davide Piganzoli kazandı.
Mayolar sahiplerini buldu
Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo'yu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti. 21 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz giydirdi.
En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo'yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.
En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo'yu Beykoz Belediye Spor'dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.
Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo'yu TDT-Unibet Takımından Axel Huens kazandı. Fransız sporcuya mayosunu BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut giydirdi.
Tour of Antalya, yarın koşulacak 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erecek. - İSTANBUL
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Son Dakika › Spor › Tour of Antalya'da Kemer-Tahtalı etabını Davide Piganzoli kazandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?