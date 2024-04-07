Mersin Büyükşehir Belediyesince 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin), Polonya'dan Marcin Budzinski genel klasman birincisi oldu.
Türkiye'nin de arasında bulunduğu 30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.
Sporcuların sahil şeridi boyunca 124,4 kilometre pedal çevirdiği tur, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi.
Etabı, Sakarya BB Pro Team'den Rus sporcusu Sergei Rostovtsev birinci, Polonya'dan Norbert Banaszek ikinci, Batuhan Özgür de üçüncü sırada tamamladı.
Anamur ilçesinde 4 Nisan'da başlayan Tour of Mersin'in genel klasmanında, Polonya'dan Marcin Budzinski ilk sırada yer aldı. Almanya'dan Oliver Mattheis ikincilik, Eritre'den Dawit Yeman ise üçüncülük elde etti.
Organizasyonda takımlarda Polonya'dan Mazowsze Serce Polski birinci, Almanya'dan Bike AID ikinci, Çin'den China Glory Continental Cycling Team üçüncü oldu.
Son turun ardından düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcıları tebrik etti.
Bisikletlilerin, kentin doğal güzellikleri arasında pedal çevirdiğini belirten Seçer, "Benim için özne Mersin ve Mersin'in tanıtımıdır. Festivaller, spor müsabakaları ve aktiviteleri çoğaltmak zorundayız." dedi.
Son Dakika › Spor › Tour of Mersin'de Polonyalı bisikletçi Marcin Budzinski birinci oldu - Son Dakika
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