Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği Tour of Mersin kapsamında 30 ülkeden 171 sporcu 4 gün boyunca Mersin'de pedal çevirecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tour of Mersin, Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nde başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yarış öncesi yaptığı konuşmada, sporcuların birbirinden güzel güzergahlarda pedal çevireceğini belirterek, "Tour of Mersin'in 4 güzergahı da birbirinden güzel görüntüler sunuyor. Yurt dışından 146 sporcu geldi. Mersin'imizin uluslararası arenada tanınması için burada gördüklerini ülkelerinde anlatmalarını kendilerinden istiyorum" dedi.

Mersin'in artık sportif faaliyetlerle daha çok anılacağını ifade eden Seçer, "Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular etkinlikler için burada olacak. Spor, barış, kardeşlik, azim, emek ve takım çalışması demek. Spor, birçok insan için önemli ve değerli" diye konuştu.

"Mersin'i Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na katacağız"

Organizasyona toplam 171 sporcunun katıldığını vurgulayan Vahap Seçer, "Organizasyonda 5 kıtada 30 ülkeden 146 sporcu mücadele ediyor. İşte sporun güzelliği bu; insanların dil, din, milliyet farkı olmaksızın bir arada ortak bir amaçla bir mücadele içerisinde olmaları" ifadelerini kullandı. Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na girmeyi hedeflediklerini dile getiren Seçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarla çok yakın bir süre içerisinde Mersin'i Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na katacağız. Bu da kentimiz için önemli bir kazanım olacak. Ayrıca bisiklet tutkusunun artması için ve bisiklet tutkusu olanların bisiklet altyapısı olan bir şehirde yaşamalarını sağlamak için bisiklet yolları bizim için önemli. Yaklaşık 400 kilometre bisiklet yolu projelendirmiştik. Şu anda 145 kilometre bisiklet yolu ağımız var. Her yeni açtığımız caddede, bulvarda teknik olarak bir engel olmadığı takdirde mutlaka bisiklet yolumuz oluyor."

Mersin'de 2024 yılı içinde uluslararası, ulusal ve yerel bir dizi sportif faaliyet yapıldığını anlatan Vahap Seçer, herkesi Mersin'e beklediklerini kaydetti.

"Sporculardan olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Daha önce yapılan sportif faaliyetlerin ardından sporculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Başkan Seçer, "Beklentimizin çok üzerinde bir memnuniyet oluyor. Özellikle burada mücadele eden sporcular, federasyon temsilcileri memnuniyetlerini ifade ediyor. Yaptığımız organizasyonlarda ciddiyete önem veriyoruz. Tabi Mersin'in tanıtımı açısından da çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vahap Seçer, yarışmanın startını verdi.

Güzergahta kentin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri yer alıyor

Toplam 4 gün sürecek yarışma boyunca sporcular, Anamur'dan, Tarsus'a Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini pedal çevirerek keşfedecek. Yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.

4 Etap'tan oluşan 6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu toplam 518,5 kilometreden oluşuyor. Sporcular, 1. Etap'ta Anamur- Gülnar arası 103,2 kilometre, 2. Etap'ta Gülnar-Mersin Soli Pompeipolis arası 153.3 kilometre, 3. Etap'ta Tarsus-Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı arası 137,5 kilometre ve 4. Etap'ta da Mersin merkez olmak üzere 124,4 kilometre pedal çevirecek. - MERSİN