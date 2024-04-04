Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in startını verdiği Tour of Mersin kapsamında 30 ülkeden 171 sporcu 4 gün boyunca Mersin'de pedal çevirecek.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tour of Mersin, Anamur ilçesindeki Anemurium Antik Kenti'nde başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yarış öncesi yaptığı konuşmada, sporcuların birbirinden güzel güzergahlarda pedal çevireceğini belirterek, "Tour of Mersin'in 4 güzergahı da birbirinden güzel görüntüler sunuyor. Yurt dışından 146 sporcu geldi. Mersin'imizin uluslararası arenada tanınması için burada gördüklerini ülkelerinde anlatmalarını kendilerinden istiyorum" dedi.
Mersin'in artık sportif faaliyetlerle daha çok anılacağını ifade eden Seçer, "Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular etkinlikler için burada olacak. Spor, barış, kardeşlik, azim, emek ve takım çalışması demek. Spor, birçok insan için önemli ve değerli" diye konuştu.
"Mersin'i Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na katacağız"
Organizasyona toplam 171 sporcunun katıldığını vurgulayan Vahap Seçer, "Organizasyonda 5 kıtada 30 ülkeden 146 sporcu mücadele ediyor. İşte sporun güzelliği bu; insanların dil, din, milliyet farkı olmaksızın bir arada ortak bir amaçla bir mücadele içerisinde olmaları" ifadelerini kullandı. Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na girmeyi hedeflediklerini dile getiren Seçer, sözlerine şöyle devam etti:
"Yapılan çalışmalarla çok yakın bir süre içerisinde Mersin'i Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na katacağız. Bu da kentimiz için önemli bir kazanım olacak. Ayrıca bisiklet tutkusunun artması için ve bisiklet tutkusu olanların bisiklet altyapısı olan bir şehirde yaşamalarını sağlamak için bisiklet yolları bizim için önemli. Yaklaşık 400 kilometre bisiklet yolu projelendirmiştik. Şu anda 145 kilometre bisiklet yolu ağımız var. Her yeni açtığımız caddede, bulvarda teknik olarak bir engel olmadığı takdirde mutlaka bisiklet yolumuz oluyor."
Mersin'de 2024 yılı içinde uluslararası, ulusal ve yerel bir dizi sportif faaliyet yapıldığını anlatan Vahap Seçer, herkesi Mersin'e beklediklerini kaydetti.
"Sporculardan olumlu geri dönüşler alıyoruz"
Daha önce yapılan sportif faaliyetlerin ardından sporculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Başkan Seçer, "Beklentimizin çok üzerinde bir memnuniyet oluyor. Özellikle burada mücadele eden sporcular, federasyon temsilcileri memnuniyetlerini ifade ediyor. Yaptığımız organizasyonlarda ciddiyete önem veriyoruz. Tabi Mersin'in tanıtımı açısından da çok önemsiyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vahap Seçer, yarışmanın startını verdi.
Güzergahta kentin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri yer alıyor
Toplam 4 gün sürecek yarışma boyunca sporcular, Anamur'dan, Tarsus'a Mersin'in tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini pedal çevirerek keşfedecek. Yarışma sonunda dereceye girenlere toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.
4 Etap'tan oluşan 6. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu toplam 518,5 kilometreden oluşuyor. Sporcular, 1. Etap'ta Anamur- Gülnar arası 103,2 kilometre, 2. Etap'ta Gülnar-Mersin Soli Pompeipolis arası 153.3 kilometre, 3. Etap'ta Tarsus-Mersin Özgecan Aslan Barış Meydanı arası 137,5 kilometre ve 4. Etap'ta da Mersin merkez olmak üzere 124,4 kilometre pedal çevirecek. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Başladı - Son Dakika
Mengen Polis Amirliği'nde görevli İsmail Elmas, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elmas'ın cenazesi, Bolu'da düzenlenen törenin ardından memleketi Artvin Şavşat'a getirildi ve burada aile kabristanlığında defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, Şavşat Belediye Başkanı, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.
Ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli'nin Acun Ilıcalı hakkındaki çarpıcı ifadelerine yanıt olarak, Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak Yürekli'nin yalan ve iftiralarla dolu olduğunu belirtti.
Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu.
1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Kütahya İl Özel İdarespor karşısında zorlu bir maçın ardından galip geldi. Maçta Kütahya İl Özel İdarespor öne geçse de 1969 Bilecik Spor Kulübü, kaptanı Ayhan Tuş ve Eray Akdemir'in golleriyle maçı 3-2 kazandı. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü 24 puana yükselerek ligde 13. sıraya yerleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi çerçevesinde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, İstanbul Kartalspor'u 3-1 mağlup ederek U14 Türkiye Şampiyonası'nı kazandı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yatırımları meyvesini verdi ve Talasgücü U14 futbol takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Başkan Yalçın, kulüp başkanını telefonla tebrik etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hız koridorlarında hız ihlaline yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yetkililer, sürücülerin yasal hız sınırları ve tüm trafik kurallarına uymalarının önemini vurguladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından düzenlenen Bronz Cankurtaran Eğitimi'ne 17 kişi katıldı. Eğitimde katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra havuzda uygulama çalışmaları da yapıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara 2 yıl geçerli bronz cankurtaran belgesi verildi. Ayrıca eğitim programı kapsamında FTSO üyesi işyerlerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Anamur-Gülnar etabı tamamlandı. İlk etapta sporcular, 103,2 kilometrelik parkuru tamamladı. Eritreli Dawit Yemane genel klasmanda birinci oldu. Yarışın sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışın devamı, Gülnar-Mersin etabıyla devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?